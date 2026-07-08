Otac rijaliti učesnice Jovane Tomić Matore, Hranislav Tomić progovorio je o ćerki i otkrio da žali jer je nije video skoro godinu dana.



Hranislav je godinu dana bio u domu za stare, a sada se vratio u svoju kuću gde željno iščekuje ćerkin dolazak.

- Dobro sam, ništa mi ne fali, veliki pozdrav i za nju i za Draganu, i za njenu porodicu. Nije loša u ovoj sezoni, sviđa mi se - rekao je na početku razgovora.

On dodaje i da mu teško pada što su bili odvojeni skoro godinu dana, a sa druge strane, bol za pokojnom suprugom Anom Tomić ne prolazi.

- Mnogo sam emotivan. Najteže mi je što sam izgubio suprugu. Bila je stub kuće. Jovani je bila velika podrška, kao i ja. Svoje meso se ne jede. Ništa joj ne zameram. Sve je u redu. Da je ona meni živa i zdrava. Radujem se što izlazi. Jedva čekam da je vidim. Uželeo sam se ćerke. Skoro godinu dana je nisam video - govori otac Jovane Tomić za "Blic" i dodaje da podržava njenu aktuelnu emotivnu vezu, a imao je komentar i na prethodne Jovanine veze.

- Podržavam vezu sa Draganom. Što se prethodnih veza tiče - Ko nije imao ovcu, taj nije imao runu. Ako nema runo, nema ni vunu. A ona sve zna - objasnio je on.

Sa Matorinim ocem vratili smo se u njeno detinjstvo. Hranislav ističe da je bila dobro dete, ali da ne može da prežali što nije završila fakultet.

- Bila je dobra kao dete, slušala je i mamu i tatu. Nije bilo problema. Samo mi je krivo što nije dala diplomski na fakultetu. To ne mogu da joj oprostim. Uplatila je sve, međutim nije dala. Nije izašla na ispit. Nikada nije kasno, ali... Da nije tog ali, bilo bi sve u redu. Zoran, njen brat, isto. Upisao peti stepen, nije dao diplomski. Šta da radim? Samo da uzmem vrpcu i da se obesim. Nije svejedno - podvukao je Matorin otac.

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