U rijaliti programu Elita 9, koji se uskoro bliži završnici, ljubavni par Maja Marinković i Asmin Durdžić imao je noć ispunjenu raspravama i tenzijama, tokom koje je u jednom trenutku došlo do prekida odnosa.

Asmin je tada zatražio vreme za sebe kako bi razmislio da li želi da nastave vezu nakon svega što se dogodilo.

Asmin tražio vreme za razmišljanje

Međutim, u ranim jutarnjim časovima usledio je njihov razgovor, nakon čega je Maja insistirala da zajedno provedu vreme u krevetu, što se i dogodilo.

U nastavku noći došlo je do pomirenja i ponovnog zbližavanja, dok su ostali učesnici spavali.

"Molila si me da ti napravim dete"

Podsetimo, pored brojnih uvreda najveći šok su izazvale Asminove tvrdnje da ga je Maja molila za intimne odnose što je ona oštro demantovala.

- Hajde budi iskrena, samo budi iskrena, da te nešto pitam. Da li želiš da me imaš za najboljeg druga? - pitao ju je on.

- Ne - odbrusila mu je.

- Šta želiš?! Želiš da ostanemo najbolji drugovi? - uporan je bio Durdžić.

- Nemoj da me smaraš, hajde da operemo zube, polazi u kuću - istakla je Marinkovića.

- Onda ću ti biti neprijatelj... Šta želiš, da ostaneš sa mnom u vezi? - usledilo je novo pitanje.

- Da, dokle god budemo mislili da treba - rekla je Maja.

- Sada možemo da legnemo samo u krevet i da ti napravim malu Maju - šokirao je Asmin.

- Ma kakvi, pre bih se ubila nego da mi ti napraviš bilo šta - odgovorila mu je Marinkovičeva.

- Aham, a molila si me - dodao je on potom.

- Aj zakuni se da sam te molila - oštro je reagovala na njegovu konstataciju.

- Samo sam te hvatao na foru, ti si poslednja s kojom bih pravio dete. Ne mogu da zamislim da živim s tobom, da ti gledaš u moj telefon, da izađem s tobom u klub, gde da gledam?! U konobara?! Ti si bolesna, druže - odbrusio je Asmin.