Nisu sva pića dobar izbor u svakom lokalu, čak i kada se radi o popularnim klasicima koje mnogi rado naručuju. Iskusni barmeni tvrde da određena pića mogu izgubiti kvalitet ako se pripremaju na mestima koja nemaju odgovarajuću opremu, dovoljno vremena ili pravilne uslove za čuvanje sastojaka.

Posebno upozoravaju da treba biti oprezan sa zahtevnim koktelima u barovima koji nisu specijalizovani za njihovu pripremu, kao i sa naručivanjem komplikovanih pića tokom najveće gužve. Kada je lokal pun gostiju, osoblje često nema dovoljno vremena da svakom piću posveti pažnju koju zahteva.

Vino na čašu u lokalima sa jeftinijom ponudom

Vino koje se prodaje na čašu može biti odličan izbor u restoranima i vinskim barovima gde se vodi računa o skladištenju i kvalitetu. Međutim, u jednostavnijim lokalima postoji mogućnost da flaša bude otvorena duže vreme.

Danijel Jom, glavni barmen u Esters Wine Shop & Baru u Santa Monici, rekao je za HuffPost da izbegava vino na čašu u kafićima koji nisu poznati po kvalitetnoj ponudi vina.

Razlog je jednostavan — nakon otvaranja flaše vino počinje da menja ukus, a bez pravilnog čuvanja može izgubiti svežinu već posle nekoliko dana. U lokalima gde se ne obraća dovoljno pažnje na skladištenje, gost ne može uvek znati koliko dugo je vino već otvoreno.

Točeni Ginis nije uvek siguran izbor

Mnogi smatraju da je točeno pivo gotovo nemoguće pogrešno poslužiti, ali neki stručnjaci se ne slažu sa tim. Džek Tajnan iz bruklinske pivnice Interboro Spirits & Ales smatra da posebno treba biti oprezan sa Ginisom u prepunim lokalima.

On navodi da bi ovaj tip piva naručio samo u mirnijem i uređenijem pabu, gde osoblje ima dovoljno vremena da ga pravilno posluži.

Tradicionalno točenje Ginisa zahteva dva koraka. Prvo se čaša puni do određenog nivoa, zatim se pravi pauza kako bi se pena stabilizovala, a nakon toga se pivo dopunjava do vrha. Ceo proces traje duže od običnog sipanja piva, pa u velikoj gužvi postoji veća šansa da se preskoči neki korak.

Espreso martini tamo gde kafa nije kvalitetna

Popularni espreso martini poslednjih godina postao je jedan od najtraženijih koktela, ali njegov kvalitet u velikoj meri zavisi od osnovnog sastojka — kafe.

Alehandro Ečeverija iz bara njujorškog restorana Sushi by Bou savetuje da se ovaj koktel ne naručuje u lokalima koji nemaju dobru kafu.

Za pripremu kvalitetnog espreso martinija potrebni su dobra kafa, odgovarajuća oprema i znanje o balansu ukusa. Ako bar nema kvalitetan aparat za espreso ili ne obraća pažnju na pripremu kafe, rezultat može biti daleko od očekivanog.

Zato stručnjaci savetuju da izbor pića prilagodite mestu na kojem se nalazite. Nekada je jednostavniji izbor najbolja opcija, posebno kada znate da lokal nije specijalizovan za ono što želite da naručite, piše Dnevnik.