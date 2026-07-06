Nakon što je sinoć "Elitu 9" napustila pevačica rijaliti učesnica Jovana Cvijanović, nastao je opšti metež na imanju u Šimanovcima.

Pismo sa odlukom o novom vođi danas je stiglo na adresu Bele kuće, a njegova sadržina ostavila je sve takmičare u apsolutnom šoku, budući da je Jovana iskoristila ovu priliku da prizna krivicu za nestanak novca.





U svom "oproštajnom" pismu, Jovana je otkrila strogo čuvanu tajnu i imenovala novog vođu:

- Razredni čuvaj mi razred, Bebice ja sam ukrala 30 hiljada dinara, vođa je Ivan Marinković, ajde ćao - poručila je ona.

Ovo neočekivano priznanje i imenovanje izazvalo je trenutnu pometnju, a najburnije je odreagovao upravo novopostavljeni vođa Ivan Marinković, koji je odmah prokomentarisao postupak svoje dosadašnje cimerke:

- Svoje učenike nikad nisam učio da kradu novac, ovo je moj propust kao razrednog, Jovana, j***ću ti mater - poručio je on.

Podsetimo, nakon napuštanja Bele kuće, Jovanu je u studiju dočekala voditeljka Dušica Jakovljević, gde je izbačena takmičarka podelila svoje prve i iskrene utiske o učešću.

Jovana je priznala da se od samog početka nije osećala potpuno prijatno u rijalitiju.

- Nisam se osećala da je to to kad sam ušla. Nije me šokiralo ništa oko Janjuša, to je bio moj izbor, a sve što se desilo bilo je prirodno. Energija je negativna, mnogo morbidnih stvari, a rešenje nisu našli - izjavila je Jovana Cvijanović.

Alo/Telegraf

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