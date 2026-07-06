Sinoć je na imanju u Šimanovcima održano još jedno napeto izbacivanje, a odlukom publike samo 14 dana pred superfinale rijaliti je napustila Jovana Cvijanović.

Tokom uzbudljive večeri u izolaciji su se za opstanak borili nominovani takmičari Milena Kačavenda, Stanija Dobrojević, Sandra Todić, Anđelo Ranković i Jovana Cvijanović. Pre samog saopštenja rezultata oni su odigrali igricu za dupliranje glasova u kojoj je pobedu odnela Sandra Todić, nakon čega je voditelj saopštio da Jovana definitivno napušta rijaliti.

Nakon napuštanja Bele kuće Jovanu je u studiju dočekala voditeljka Dušica Jakovljević, gde je izbačena takmičarka otkrila svoje prve i iskrene utiske o učešću.

Jovana je priznala da se od samog početka nije osećala potpuno prijatno u rijalitiju.

- Nisam osećala da je to to kad sam ušla. Nije me šokiralo ništa oko Marka Janjuševića Janjuša, to je bio moj izbor, a sve što se desilo bilo je prirodno. Energija je negativna, ima mnogo morbidnih stvari, a rešenje nisu našli - izjavila je Jovana sumirajući svoj boravak u Eliti.

"Aneli je ubeđena da će da odnese pobedu"

Tokom razgovora u studiju, Dušica Jakovljević je postavila ključno pitanje o tome ko je među preostalim takmičarima najviše ubeđen u svoj trijumf. Jovana je bez ustručavanja otkrila ko ima najveće samopouzdanje, ali i ko po njenom mišljenju stvarno zaslužuje pobedu.

- Aneli Ahmić je ubeđena da će da odnese pobedu, a zaslužuju Boginja ili Ivan Marinković - otkrila je Jovana.

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