Ministarstvo poljoprivrede Srbije uputilo je apel poljoprivrednim proizvođačima da tokom perioda visokih temperatura ne pale strnjiku, žetvene ostatke, biljni otpad i smeće na otvorenom prostoru. Nadležni upozoravaju da takva praksa predstavlja ozbiljan rizik za ljudske živote, imovinu, useve i životnu sredinu.

U uslovima suše, visokih temperatura i pojačanog rizika od izbijanja požara, čak i mali plamen može za kratko vreme prerasti u veliki požar. Vatra se sa poljoprivrednih parcela može brzo proširiti na okolne njive, voćnjake, šumska područja, ali i stambene i privredne objekte.

Osim opasnosti po bezbednost ljudi i imovine, paljenje strnjike ostavlja dugoročne posledice i na kvalitet zemljišta. Spaljivanjem se uništavaju organska materija, humus i korisni mikroorganizmi koji imaju ključnu ulogu u očuvanju plodnosti zemljišta.

Gubitak ovih prirodnih elemenata može dovesti do smanjenja prinosa, pogoršanja kvaliteta zemlje i povećanja rizika od erozije. Zbog toga stručnjaci upozoravaju da vatra nije rešenje za uklanjanje ostataka nakon žetve, već postupak koji može dugoročno ugroziti poljoprivrednu proizvodnju.

Prema Zakonu o zaštiti od požara, za paljenje strnjike i biljnih ostataka predviđene su novčane kazne od 50.000 do čak milion dinara. Pored finansijskih sankcija, poljoprivredna gazdinstva koja prekrše propise mogu biti stavljena u pasivan status, što znači gubitak prava na određene državne podsticaje.

Ministarstvo poljoprivrede pozvalo je proizvođače da žetvene ostatke uklanjaju na bezbedne i održive načine, bez upotrebe vatre. Kao prihvatljive metode navode se zaoravanje biljnih ostataka i kompostiranje, postupci kojima se zemljištu vraćaju hranljive materije i čuva njegova dugoročna produktivnost.

Posebno je naglašeno da građani i poljoprivrednici svako uočeno paljenje strnjike ili biljnog otpada treba odmah da prijave nadležnim službama. Za dojavu požara dostupni su brojevi vatrogasno-spasilačke jedinice 193 i policije 192.

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić poručio je da je zaštita plodnog zemljišta zajednička obaveza svih koji se bave poljoprivredom i da odgovorno upravljanje njivama predstavlja ulaganje u budućnost proizvodnje hrane.

Iz Ministarstva još jednom apeluju na poljoprivrednike da ne koriste vatru za čišćenje parcela, već da primenjuju bezbedne metode koje štite zemljište, prirodu i živote ljudi, piše Kurir.