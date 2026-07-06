Jedan od najintrigantnijih parova u "Eliti 9", Maja Marinković i Asmin Durdžić, više puta su raskidali i mirili se. Iako je u nekoliko navrata delovalo da njihova ljubavna priča nema budućnost i da više neće obnavljati vezu, njih dvoje su još jednom iznenadili javnost.

Nakon jedne od svojih najskandaloznijih svađa, Maja i Asmin su se, po ko zna koji put, pomirili, čime su još jednom pokazali da je njihov odnos pun uspona i padova.

Naime, Maja i Asmin dogovorili su se da pređu preko svih uvreda i loših reči danas u pušionici.

- Žao mi je, nema više ni jedne jedine uvrede. Nema više svađa i prebacivanja, ko god šta rekao, evo ruke - rekla je Marinkovićeva.

- Meni treba malo da se iskuliram, šta je problem - rekao je Asmin.

- Pa nismo ubili nikog - konstatovala je Maja.

Slađa Poršelina udarila na Maju i Asmina

Slađa je uverena da će Asminov sledeći korak biti povratak staroj ljubavi – Staniji Dobrojević. Ona navodi da će se Asmin javiti isključivo njoj kako bi zatražio oproštaj.

- Asmin ne voli Maju. Ona mu je samo trenutni ventil. Ona je kanalizacija. Muškarac s njom samo intimno opšti. Posle pet dana nakon rijalitija će svako na svoju stranu. On će se javiti Staniji, samo njoj. Nadam se da će ona pobedini. Ona je moralna devojka, nikada nije bila ljubavnica. Drago će mi biti da ona ode u Majami i nađe svoju sreću.

Poršelina nije krila simpatije prema Staniji, nazivajući je moralnom devojkom koja nikada nije bila ljubavnica, i izrazila je nadu da će ona odneti pobedu i pronaći sreću u Majamiju.Takođe, Slađa se osvrnula i na udvaranje oca Dače Virijevića ("Brazilca"), koji je navodno izjavio da će Stanija biti "njegova ili Božja".

Iako ga smatra prijateljem i priznaje da je džentlmen, Poršelina ga je brzo spustila na zemlju surovom istinom: "Nema on baš taj keš". Ona smatra da Brazilac nije dovoljno široke ruke, te da ga Dobrojevićeva iz tog razloga nikada ne bi shvatila za ozbiljno.

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