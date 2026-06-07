Rijaliti učesnica Stanija Dobrojević danima je u klinču sa Majom Marinković, te se tako već neko vreme ore njihove svađe, uvrede i provokacije.



Komentarišući Majinu vezu sa svojim bivšim partnerom Asminom Durdžićem, Stanija je istakla da joj ni malo ne zavidi na ulozi koju je preuzela, a zatim se osvrnula na Majinu opsesiju njenim bivšim momcima. Stanija smatra da je Filip Car Majina najveća i najfatalnija emocija u životu.

- Što se tiče Maje, ona je nova maćeha, preuzela je moju ulogu i hvala joj na tome. Ona je nova snaja porodice Durdžić. Ne zavidim joj nimalo. Mene taj čovek više ne interesuje. Ti sebe isponižavaš dok mene vređaš. Mi više nikad ne možemo da budemo dobre - izjavila je Stanija.

- Moraćeš mnogo da poradiš na sebi i da se lečiš. Ako dođeš u moje godine bićeš spremna za Lazu - oštro je dodala Dobrojevićeva, uz konstataciju da je Maja obolela i da je Filip Car taj koji ju je „polupao”.

Na ove teške reči, Maja joj nije ostala dužna, već je kratko ironično prokomentarisala:

- Svaka čast, sa glavnog aktera je postala glavni komentator.

Stanija se tokom nominacija dotakla i odnosa Filipa Đukića sa aktuelnom učesnicom Aneli Ahmić, ističući da on nije pravi muškarac za ozbiljnu vezu i da ne ume da zaštiti svoju devojku.

- Ti ne trebaš nijednoj ženi kojoj treba pravi muškarac. Ti ne znaš da staneš uz devojku. Ti si svašto**b, ne biraš. Ti si problem, ne Aneli jer nikako da staneš uz nju - poručila mu je Stanija bez ustručavanja.

U jeku sukoba oglasio se i Filip Car, koji je izneo niz teških reči o Maji Marinković, ističući da ga ona neprestano proganja. Car je objasnio da su njene izjave o tome kako ga ne vređa samo obična manipulacija, s obzirom na to da je konstantno vređala njegovu porodicu kada god bi čula da je on sa nekom drugom devojkom.

Ona je žena koja je totalno beskrupulozna. Kad bih joj pobio pola familije, ona bi i dalje sa mnom htela da bude”, rekao je Car, naglašavajući da su mu kod nje zatvorena ne samo vrata, već i da su stavljeni „brava i katanac”.

Takođe je dodao da ga ona nikada nije interesovala u dubljem, ljubavnom smislu:

- Žena je ona koju kući dovedeš, koju šetaš kroz grad, koju javno priznaš kao devojku, a ja sam se sa njom samo ozbiljno blesavio, a te avanture su me koštale lažnih optužbi, policije, sudova, tovarenja po medijima i godinama razvlačenja.

Car je na kraju zaključio da se nada da će Maja, nakon izlaska iz rijalitija „Elita 9”, konačno shvatiti da treba da ga ostavi na miru i da prestane da ga proganja.

Alo/Blic

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