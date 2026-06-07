"Zašto Hrvatska apsolutno ne bi trebalo da pusti ovakvu Srbiju u EU?" - jedan je od naslova u antisrpskoj kampanji koja se vodi iz Hrvatske.

- Za Republiku Hrvatsku je najvažnije priznanje Beograda da je imperijalna Srbija bila agresor koji je napao druge narode, neka okrive Slobu Miloševića, svejedno, ali moraju proći katarzu - piše hrvatsko glasilo ne krijuću svoju želju da žigošu Srbiju kao "agresora".

Svakako, potpuno je jasno da je priča o takozvanoj "katarzi" samo je izgovor.

Pravi cilj je da se Srbija trajno politički i moralno stigmatizuje, a srpskom narodu nametne etiketa kolektivne krivice.

Podrška blokaderima iz Hrvatske

Zbog toga se podržavaju studenti blokaderi koji su spremni da prihvate takve zahteve i potvrde narativ koji dolazi iz Zagreba. Od Srbije traže da zauvek prihvati ulogu "glavnog krivca za sve" i da učestvuje u sopstvenom sramnom žigosanju.

Od Srbije se traži da prihvati ono na šta predsednik Aleksandar Vučić neće da pristane!

Jasno da Vučiću ne mogu da oproste to što je Srbija danas vođena slobodarskom politikom i nacionalnim interesima. Ali ne zaboravimo, Vučiću ne mogu da oproste ni ogromne uspehe koji se nižu.

Setimo se samo kako su blokaderi i njihova antisrpska podrška iz Hrvatske pokazuju koliko ih boli kolosalni uspeh Srbije tokom nedevne Vučićeve posete Kini.

Kako su hrvatska antisrpska glasila pridružila blokaderskim "megafonima" u svom pokušaju da opljuju kolosalni uspeh Srbije za koji se izborio upravo predsednik Aleksandar Vučić, pa su im smetali i roboti koji igraju kolo do te mere da su to nazivali "hororom".

Sa druge strane, o čemu je Alo! ranije pisao, najuticajniji kineski mediji brujali su kako je Aleksandar Vučić napravio posao veka za Srbiju!