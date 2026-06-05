Bivši rijaliti učesnik Marko Osmakčić javno je pružio podršku Staniji Dobrojević, koja trenutno boravi u rijalitiju Elita 9.

Na svom Instagram profilu objavio je njenu fotografiju sa imanja i uputio joj emotivnu poruku.

Marko je istakao da bi zbog nje bio spreman čak i da se ponovo vrati u rijaliti kako bi je zaštitio od svih napada i neprijatnosti.

-E, moje drago Stanče, šaljem ti ogromnu snagu i podršku da izdržiš do samog kraja, a znam da ti to možeš. Preživela si i mnogo teže stvari. Inače mi rijaliti više ne bi pao na pamet, ali bih zbog tebe bez razmišljanja bio tamo i branio te do poslednjeg trenutka. Ni čitava armija ne bi mogla ništa protiv tebe. Malo je tako dobrih i neiskvarenih ljudi kao što si ti - napisao je Osmakčić.

Nakon skandala Marko se povukao iz javnosti

Podsetimo, petu sezonu rijalitija Zadruga obeležio je upravo Marko Osmakčić, ali i skandal koji je tada potresao region.

Nakon tog događaja povukao se iz javnosti, potom se oprobao u muzičkim vodama, a zatim gotovo potpuno nestao sa estradne scene.

Danas nije preterano aktivan ni na društvenim mrežama, ali su mnogi primetili da se tokom godina gotovo nimalo nije promenio.

Nije poznato čime se trenutno bavi, a nakon izlaska iz rijalitija nastavio je život u Švajcarskoj.

Prevara o kojoj je brujao region

Javnost i dalje pamti prevaru koju je svojevremeno organizovao njegov otac Franjo Osmakčić.

Naime, kako su učesnici rijalitija mogli da napuste program samo u slučaju diskvalifikacije ili smrtnog slučaja u porodici, Franjo je tada lažirao sopstvenu smrt kako bi njegov sin napustio rijaliti.

Prema tadašnjim navodima, produkciji je dostavljena falsifikovana umrlica, zbog čega mu je omogućeno da izađe iz rijalitija.

Nakon što je napustio imanje i otišao na navodnu sahranu oca, više se nije vraćao u program.

Ovaj potez izazvao je burne reakcije javnosti i dugo ostao jedna od najkontroverznijih tema u istoriji domaćih rijaliti formata.