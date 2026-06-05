Komentari na društvenim mrežama se samo nižu nakon što je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić pojasnio ko su državljani Srbije koji su vraćeni sa tivatskog aerodroma.

Nakon obraćanje predsednika Vučića postalo je jasno ko su državljani Srbije kojima je zabranjen ulazaka u Crnu Goru, pod izgovorom da su. Naime, upravo je predsenik Vučić otkrio da su upravo ti momci gasili požar u Luštici i da su tada za crnogorske vlasti bili "dobri momci".

Ova činjenica da su upravo zabranili ulazak ljudima koji su im pritekli kad im je bilo najteže, u kritičnom trenutku, ljudi koji su se kao dobrovoljci prijavili da pomognu kad je bilo najpotrebnije i da im sada tako vraćaju iz Crne Gore, izazvala je niz reakcija na društvenim mrežama.

- Ovo su "kriminalci" koji su pre dva dana proglašeni za bezbednosnu opasnost za Vladu Crne Gore. Nekada,ne tako davno,bili su heroji koji su pritekli u pomoć Crnoj Gori i učestvovali u gašenju velikog požara na Luštici. U stvarnosti heroji, u lažima kriminalci. Vučić objasnio - nadvodi se u jednom od kometara na društvenoj mreži Iks.

"Bili divni momci kad su im gasili požare"

Predsednik Vučić stigao je danas na samit EU-Zapadni Balkan u Tivtu. Podsetimo, on je tom prilikom prokomentarisao i to što su vraćeni državljani Srbije sa tivatskog aerodroma.

- Ovu kampanju koju su pravili oko momaka. Znate ima tu jedna zanimljiva stvar. Ti momci im nisu smetali kada su dolazili da im pomažu u gašenju požara tada su bili divni momci, baš ti momci koje su vratili su im gasili požar ovde u tivatskoj opštini. Dolazili kao dobrovoljci da im pomažu u gašenju požara, tad su im bili divni momci - istakao je predsednik Vučić.

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