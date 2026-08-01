Tokom jula u pravcu Moskovskog regiona ukrajinske snage su lansirale 6.225 bespilotnih letelica, rekao je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin.

U tom periodu na prilazima Moskvi neutralisano je 780 ukrajinskih dronova, rekao je on.

Napad na autobus u Zaporoškoj oblasti - ciljani zločin kijevskih terorista

Ukrajinski napad na autobus u Zaporoškoj oblasti je nameran i ciničan ratni zločin kijevskih terorista, rekao je ambasador ruskog Ministarstva spoljnih poslova zadužen za zločine Kijeva Rodion Mirošnik.

On je naveo podatak da su tokom juna i jula ukrajinske snage dronovima više od 35 puta napadale autobuse sa civilima.