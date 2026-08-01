

Kako saznajemo, teška tragedija dogodila se u petak uveče oko 20.30 sati u Banatskom Karlovcu, naselju na polovini puta između Vršca i Pančeva. Stravičan zločin potresao je ovo malo mesto, komšije u poznanici su u šoku, a sutradan ujutru zatečena je zapčaćena porodična kuća.

- Prema prvim informacijama iz istrage, tragediji je prethodila žestoka svađa između poznatog hirurga i njegove supruge, nakon čega se, kako se sumnja, umešao njen maloletni sin i naneo Aleksandru povrede nožem. Hitno je sanitetom prebačen u bolnicu. Lekari su pokušali da mu spasu život, ali je on, uprkos naporima, preminuo od zadobijenih povreda. Ubrzo je konstatovana njegova smrt od ubodnih rana - navodi izvor blizak istrazi.

Prema nezvaničnim informacijama, monstruozni zločin dogodio se navodno u kući Aleksandrove supruge u Banatskom Karlovcu, odakle su njeni roditelji, a bračni par živi u Vršcu.

-Osumnjičeni dečak je bio ćutljiv i povučen, čitave dane je provodio igrajući igrice, a bio je fasciniran noževima. Igrao se noževima - navodi izvor za Alo.

Autor: Enis Sadiku

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