Pored jednokratnih novčanih pomoći koje će tokom septembra biti isplaćene građanima, država je obezbedila i druge vidove podrške – od turističkih vaučera za odmor u Srbiji do novih mesečnih naknada za roditelje-negovatelje, a posebno važna odluka je danas, 1. avgusta, stupila na snagu.

Ko ima pravo na turističke vaučere?

Prijave za turističke vaučere počinju u ponedeljak, a isplate kreću tokom septembra i oktobra.

Prema informacijama koje je saopštio prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali, od ponedeljka počinje prijavljivanje za 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od 10.000 dinara.

Pravo na vaučere imaju penzioneri sa mesečnim primanjima do 80.000 dinara. Prijava se obavlja na šalterima pošta širom Srbije, a procedura je jednostavna.

Ministar Mali isitče da je procedura je jednostavna.

Za prijavu potrebno ime, prezime, JMBG i vaučer ugostitelja ili hotela u kojem se osoba smešta.

Kada stižu jednokratne pomoći?

Od 14. septembra penzionerima će biti isplaćena jednokratna pomoć u iznosu od 20.000 do 35.000 dinara, u zavisnosti od visine njihove penzije.

Istog dana korisnici novčane socijalne pomoći, dečjeg dodatka i boračkog dodatka dobiće po 25.000 dinara.

Takođe, 22. septembra svim punoletnim građanima Srbije biće isplaćena jednokratna pomoć od 6.000 dinara.

Nova mesečna naknada za roditelje-negovatelje

Od oktobra počinje primena Zakona o roditelju-negovatelju, kojim će roditelji koji brinu o deci koja ne mogu samostalno da se staraju o sebi ostvarivati pravo na mesečnu naknadu od 65.000 dinara, uz plaćene poreze i doprinose.

Kako je naveo ministar finansija Siniša Mali, sredstva za sprovođenje ove mere već su obezbeđena.

Nova odluka o lekovima stupila na snagu

Od danas, 1. avgusta, u svim apotekama u Srbiji važe niže cene za 769 lekova koji se izdaju na recept uz doplatu, što će građanima doneti značajne uštede prilikom kupovine terapije. Za ovu meru država je izdvojila više od 100 miliona evra, a najavljeno je i dodatno proširenje liste lekova sa nižim cenama.

Prema rečima prvog potpredsednika Vlade i ministra finansija Siniše Malog, snižene su cene za oko 99,6 odsto lekova koji se izdaju uz doplatu, odnosno za lekove kod kojih građani učestvuju u plaćanju od 10 do 90 odsto njihove cene.

Kao primer naveo je pumpicu za astmu koja je do sada koštala 2.550 dinara, dok će od danas njena cena iznositi 850 dinara.

Kako je istakao stabilne javne finansije omogućile su sprovođenje ove mere.

Isiče se da je to samo prvi korak, jer će već polovinom avgusta na listi biti i neki lekovi čiju punu cenu pokrivaju građani. U pitanju je 16 veoma važnih lekova.

Mali je ocenio da će niže cene lekova, zajedno sa najavljenim povećanjem plata i penzija, dodatno doprineti poboljšanju životnog standarda građana.