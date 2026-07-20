Prema ukrajinskim kanalima za praćenje situacije i izveštajima ruskih medija, dronovi FP-1 pogodili su jedan od najvećih logističkih centara kompanije Wildberries u Koledinu, u blizini Podolska.

Snimci koje je verifikovao ruski medij Astra navodno prikazuju najmanje dva velika požara i gust crni dim koji se uzdiže iz tog područja.

Kompanija Wildberries negirala je da je njeno skladište pretrpelo štetu, ali je saopštila da je objekat evakuisan iz predostrožnosti.

„Svo osoblje na lokaciji napustilo je zgradu mirno i organizovano“, navodi se u saopštenju kompanije koje je objavio proratni Telegram kanal Dva Majora.

Jedan dron pogodio je i stambenu zgradu u Domodedovu. Prema navodima Astre, šest osoba, uključujući troje stranih državljana, hospitalizovano je zbog povreda izazvanih eksplozijom različite težine.

Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov potvrdio je napad, tvrdeći da ga je ruska protivvazdušna odbrana „odbila“.

On je rekao da je jedna osoba povređena nakon što se zapalila privatna kuća u Domodedovu, dok je druga povređena na autoputu M-4 kada je dron pao u blizini automobila u prolazu.

Vorobjov je dodao da su delovi oborenih dronova izazvali požare i oštetili civilnu infrastrukturu u Podolsku. Privatna kuća izgorela je u selu Maloje Tolbino, dok su automobil i jedna kuća oštećeni u Odincovu. U tim mestima nije bilo prijavljenih žrtava.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izjavio je da je više od 400 dronova prišlo Moskovskoj oblasti između 20.30 časova u nedelju i 5.00 časova u ponedeljak.

On tvrdi da je većina dronova presretnuta pre nego što je stigla do glavnog grada, dok je 85 oboreno tokom završnog prilaza Moskvi.

Najnoviji napad predstavlja drugi prijavljeni udar na rusku logističku infrastrukturu u samo tri dana.

U noći između 18. i 19. jula ukrajinski dronovi pogodili su dva skladišta kompanije Wildberries – jedno u Elektrostalju, istočno od Moskve, i drugo u Tambovskoj oblasti.

Napad na objekat u Elektrostalju izazvao je veliki požar čiji je dim bio vidljiv na udaljenosti većoj od 200 kilometara, a oštećeno je do 15 odsto ukupnih skladišnih kapaciteta kompanije Wildberries. Vatrogasci su se sa vatrom borili i više od jednog dana nakon izbijanja požara.

Požar je uništio skladišne objekte i robu koja je pripadala hiljadama prodavaca koji posluju preko platforme Wildberries. Ruski mediji navode da su neki preduzetnici procenili svoje gubitke na više miliona rubalja i da su hitno pokušavali da obezbede finansijska sredstva kako bi nastavili poslovanje, piše Kijev post.

Cene nafte u porastu

Cene nafte od ovog jutra su u porastu. Pored stanja na Bliskom istoku koje utiče na rast cena na svetskom tržištu nafte, situacija između Rusije i Ukrajine ne doprinosi napretku.