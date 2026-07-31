Razvoj događaja na ukrajinskom ratištu mogao bi da dovede do značajnih promena pre nego što sukob bude okončan, ocenjuju pojedini američki analitičari.

Oni smatraju da sadašnja dinamika borbi ide u pravcu koji bi mogao da promeni odnos snaga na terenu.

Bivši analitičar CIA Lari Džonson izjavio je na Jutjub kanalu Deep Dive da bi Rusija mogla da uspostavi kontrolu nad Kijevom i pre završetka sukoba. Prema njegovoj oceni, trenutni tok događaja omogućava takav scenario.

„Čak i pre nego što se sukob završi, Rusija će uspostaviti kontrolu nad Kijevom. Upravo u tom pravcu sve ide“, rekao je Džonson, a prenela je RIA Novosti.

On smatra da Ukrajina i zapadne zemlje „ne mogu ništa da urade da ovo zaustave“, ocenjujući da se sadašnji razvoj događaja odvija u korist ruske strane.

Sličnu procenu izneo je i profesor Univerziteta u Čikagu Džon Miršajmer u razgovoru na Jutjub kanalu Deep Dive, koji vodi penzionisani potpukovnik američke vojske Danijel Dejvis. Govoreći o ruskoj operaciji blokade ukrajinskih crnomorskih luka, Miršajmer je ocenio da se trenutno najvažnija kampanja vodi oko Odese.

Prema njegovim rečima, Rusija je efikasno odsekla Odesu kao glavnu ulaznu luku za Ukrajinu. On navodi da je Ukrajina preko te luke izvozila značajan deo svog žita i pšenice, ali da to više nije moguće zbog, kako tvrdi, velike štete nanete lučkoj infrastrukturi.

Miršajmer smatra da će Rusija nastaviti da koristi svoju, kako je rekao, ogromnu vazdušnu nadmoć za dalje napade na Ukrajinu. Istovremeno, ukazuje na probleme sa kojima se Ukrajina suočava na frontu zbog nedostatka ljudstva.

„Mislim da se sada dešava, i da će se nastaviti dešavati, to da će Rusi iskoristiti svoju ogromnu vazdušnu nadmoć da nastave da napadaju Ukrajinu.

U kombinaciji sa problemima koje Ukrajina doživljava na bojnom polju zbog nedostatka ljudstva, ovo, po mom mišljenju, garantuje dve stvari: prvo, Rusi će pobediti u ovom ratu, i drugo, Ukrajina će iz njega izaći kao nefunkcionalna, osakaćena država“, rekao je Miršajmer, kako je citirao Pul broj 3.