Ovo obraćanje usledilo je nakon kontinuirane kampanje udara na logističke centre kompanije „Vajldberis“ u drugoj polovini jula. Ukrajina je gađala najmanje desetak skladišta, a poslednji napadi prijavljeni su u Volgogradu i Tatarstanu.

Obraćajući se prodavcima i kupcima kompanije „Vajldberis“ putem svog zvaničnog Telegram kanala, Kim je opisala bezbednosne mere koje kompanija preduzima kao odgovor na napade i objasnila zašto preduzeće nije zakonski obavezno da korisnicima nadoknadi gubitke izazvane napadima.

U skladu sa standardnim narativom Kremlja, Kim je ukrajinsku kampanju napada na „Vajldberis“ nazvala „terorističkim napadom“.

„Već skoro dve nedelje skladišta naše kompanije nalaze se pod terorističkim napadima. Zašto baš naša skladišta? ... Napadi na nas predstavljaju napade na stotine miliona ljudi u deset zemalja istovremeno“, rekla je.

Kim je tvrdila da su preduzetnici koji posluju preko „Vajldberisa“ u Rusiji i partnerskim zemljama, uključujući Kinu i Kazahstan, pretrpeli gubitke koji se mere milijardama.

Takođe je istakla da „Vajldberis“ nije odgovoran za nadoknadu tih gubitaka.

„Ukrajinski napadi na skladišta predstavljaju višu silu“, rekla je Kim. „Da li je ta klauzula navedena u uslovima korišćenja ili nije, nije od značaja; prema tome, ti gubici, po zakonu, ne podležu naknadi.“

Prodavci koji su zbog napada izgubili prihode trebalo bi da sačekaju da ruska vlada obezbedi pomoć kroz „sveobuhvatan paket mera podrške“ za pogođene, rekla je Kim. Takođe je pomenula povećane popuste i odložene rokove plaćanja koje je „Vajldberis“ ponudio prodavcima pogođenim napadima.

Prema procenama tržišta, „Vajldberis“ čini gotovo 50 odsto ruskog tržišta internet trgovine, a Kim je trenutno najbogatija žena u Rusiji.

Uprkos velikim ekonomskim troškovima i stalnim napadima, Kim je naglasila da kompanija čini sve što je moguće kako bi zaštitila svoje objekte, robu, zaposlene i kupce.

„Naša skladišta opremljena su svim raspoloživim sredstvima zaštite“, rekla je, dodajući da „Vajldberis“ nastavlja da unapređuje sisteme protivvazdušne odbrane i mere zaštite od požara.

Kim je tvrdila da „Vajldberis“ „uspešno odbija većinu napada“ na svoje objekte. Šteta na skladištima, prema njenim rečima, nastaje zbog intenziteta ukrajinskih udara.

Ona je navela da je Ukrajina tokom jednog napada na centar kompanije u Jekaterinburgu lansirala više od 200 dronova.

Kijev je saopštio da je cilj kampanje protiv „Vajldberisa“ ometanje ruske vojne logistike. Ukrajinski zvaničnici ukazuju na široku ponudu robe dvostruke namene koja se može kupiti na toj platformi i potom koristiti na ratištu u Ukrajini, uključujući pancire i optičke kablove za dronove.

Kim je odbacila te tvrdnje, ističući da „Vajldberis“ nije vojna organizacija.

„Ukrajinci prikrivaju svoje prave motive i optužuju nas da navodno prodajemo vojnu opremu“, rekla je. „Ali možete posetiti bilo koju svetsku internet platformu – Amazon ili Alibabu – i sami se uveriti da kod nas nema ničega što oni nemaju.“

"Kijev independent" navodi da iako su skladišta kompanije „Vajldberis“ civilni objekti, snabdevanje ruske vojske opremom može ih učiniti legitimnim vojnim ciljevima. Prema međunarodnom pravu, dodaje se, efektivan doprinos vojnim dejstvima može opravdati proporcionalne napade na takve objekte.

Nakon što su ukrajinski dronovi počeli da izazivaju požare u njenim skladištima, „Vajldberis“ je uklonio iz rezultata pretrage određene proizvode koje se odnose na rat u Ukrajini.

Kim je svoje obraćanje završila pozivom ruskoj poslovnoj zajednici da „ostane pribrana“.

„Učinićemo sve što možemo da pomognemo privredi da se izbori sa ovom teškom situacijom“, rekla je. „Zahvaljujem svima na podršci. Zajedno smo jači. Jer ‘Vajldberis’ ste vi.“