Poljsko Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je ruskog ambasadora i uručilo mu protestnu notu nakon što je ruska raketa H-101 pala na teritoriju Poljske, saopštio je danas portparol ministarstva, navodeći da Varšava najoštrije osuđuje postupke koji ugrožavaju bezbednost države i njenih građana.

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Maćej Vevjur izjavio je da je ruskom ambasadoru preneta "nedvosmislena osuda neprijateljskih postupaka usmerenih protiv bezbednosti suverene države i njenih građana", preneo je Rojters.

"Zahtevamo prekid aktivnosti koje ugrožavaju živote i bezbednost građana i istovremeno predstavljaju rizik od vazduhoplovne katastrofe", rekao je Vevjur.

Poljske vlasti potvrdile su da je projektil, koji je u četvrtak pao na istoku zemlje, ruska krstareća raketa H-101.

Ministar odbrane Poljske Vladislav Kosinjak-Kamiš izjavio je ranije danas da je istragom utvrđeno da je raketa koja je pala na teritoriju Poljske proizvedena u blizini Moskve u drugom tromesečju ove godine.

"To znači da Rusija koristi novoizvedene rakete za napade na Ukrajinu. To potvrđuje izveštaje da su ruske ratne zalihe projektila iscrpljene", naveo je Kosinjak-Kamiš na društvenoj mreži X.