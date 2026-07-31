U Rusiji se poslednjih dana sve češće mogu čuti procene da se rat u Ukrajini približava završnoj fazi.

Zamenik predsednika Odbora Državne dume za međunarodne poslove Aleksej Čepa izjavio je da se, prema njegovoj oceni, približavanje kraja sukoba može uočiti na više nivoa.

- Želim da kažem da se sukob približava kraju. To pre svega vidimo po događajima na frontu, ekonomskim događajima u Ukrajini, unutrašnjopolitičkim događajima u Ukrajini i situaciji u Evropi - rekao je Čepa.

Slične poruke stižu i od drugih ruskih zvaničnika

Sličnu procenu prethodno je izneo i predsednik Komiteta Saveta Federacije za međunarodne poslove Grigorij Karasin.

On je rekao da bi Rusija želela da specijalnu vojnu operaciju okonča već ove godine, ali je dodao da je i dalje nemoguće sa sigurnošću predvideti kako će se situacija razvijati.

Dan ranije i predsednik stranke Jedinstvena Rusija Dmitrij Medvedev izjavio je da se Rusija trenutno nalazi u, kako je rekao, veoma važnoj fazi završetka specijalne vojne operacije.

Oglasio se i Tramp

Raspravi o mogućem završetku rata pridružio se i predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp, koji je izjavio da je mir u Ukrajini bliži nego što mnogi misle.

Njegova izjava dodatno je podstakla spekulacije o mogućem približavanju okončanja sukoba, iako nisu izneti konkretni detalji o eventualnim pregovorima ili uslovima za postizanje mirovnog sporazuma.

Izvor: ruski mediji