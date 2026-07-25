Rusko Ministarstvo za vanredne situacije izdalo je hitno upozorenje zbog raketne opasnosti na teritoriji cele Moskovske oblasti.

Građani su putem SMS poruka, sirena i zvaničnih kanala obavešteni da postoji potencijalna pretnja i da je neophodno da odmah preduzmu mere zaštite.

Građanima poručeno: Odmah pronađite zaklon

Nadležne službe pozvale su stanovnike da ostanu pribrani, ali da bez odlaganja potraže sigurno mesto.

– Savetuje se stanovnicima da odmah potraže zaklon u najbližoj čvrstoj zgradi, podzemnom prolazu ili podzemnoj garaži i da ne napuštaju bezbedno mesto do zvaničnog ukidanja opasnosti – navodi se u saopštenju Ministarstva za vanredne situacije.

Građanima je preporučeno i da se udalje od prozora, izbegavaju boravak na otvorenom i ne ostaju u vozilima.

PVO u punoj pripravnosti

Ruske vlasti saopštile su da je protivvazdušna odbrana stavljena u stanje najviše pripravnosti radi mogućeg presretanja ciljeva.

Istovremeno, u jednoj susednoj oblasti upozorenje na raketnu opasnost je u međuvremenu ukinuto nakon procene da je pretnja prošla.

Izvor: Rusko Ministarstvo za vanredne situacije