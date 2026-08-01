Požar je izbio u Hramu Svetog Vasilija u Moskvi, saopštile su ruske službe za vanredne situacije.

"Požar u kojem su zahvaćene lične stvari i nameštaj izbio je u kancelariji direktora na prvom spratu. Vatra je zahvatila približno 10 kvadratnih metara. Na lice mesta poslato je oko 10 vatrogasnih vozila. Požar je sada lokalizovan", rekao je izvor agencije TASS.

Hitne službe su kasnije izvestile da je požar ugašen.

Nije bilo izveštaja o povređenima usled incidenta.

Hram Svetog Vasilija, zvanično poznat kao Hram Pokrova Presvete Bogorodice na šancu, izgrađen je između 1555. i 1561. godine po naređenju cara Ivana Groznog. Izgradnja je obeležila zauzimanje Kazanja i prisajedinjenje Kazanjskog kanata ruskoj državi.

Izgradnja je obeležila zauzimanje Kazanja i prisajedinjenje Kazanjskog kanata ruskoj državi.

Hram Svetog Vasilija (Vasilija Blaženog) nalazi se na Crvenom trgu u Moskvi.

Sa svojim karakterističnim šarenim kupolama najpoznatiji je moskovski hram i predstavlja simbol Rusije.