Najvažnije
- Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da Sjedinjene Države još nisu donele odluku o tome da li će Ukrajini omogućiti proizvodnju raketa za sistem "patriot", ocenivši da je reč o osetljivoj tehnologiji. Istovremeno je poručio da je cilj Vašingtona što skorije okončanje rata.
- Poljska je uručila protestnu notu Moskvi nakon što je, prema navodima Varšave, ruska raketa H-101 pala na njenu teritoriju, a poljski F-16 presreli su ruski izviđački avion iznad Baltičkog mora.
- Ukrajinske vlasti saopštile su da je u poslednjim napadima oboreno 195 od 255 ruskih dronova, dok je Rusija navela da je pogodila skladišta goriva u luci Odesa.
- Kijev tvrdi i da je pogodio avio-zavod na Krimu i energetsku infrastrukturu u Volgogradskoj oblasti, dok je Moskva objavila da je pogodila vojne ciljeve u Odesi.
- Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je u jednom od napada upotrebljena balistička raketa severnokorejske proizvodnje, kao i da je od početka rata poginulo oko 50.000 ukrajinskih vojnika.
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Snimak nakon masovnog napada na ukrajinsku prestonicu
Sprečen pokušaj proboja ukrajinskih snaga u Harkovskoj oblasti
Ruska vojska je sprečila pokušaj proboja ukrajinskih snaga u Harkovskoj oblasti, rečeno je za Sputnjik u ruskim bezbednosnim strukturama.
Ukrajinske jedinice su pokušale da se probiju u selo Beli Kolodez pod kontrolom ruske vojske, ali su ruske snage na vreme osujetile taj pokušaj.
Raketni napad na Kijev
Najmanje 9 ljudi je poginulo, a 27 povređeno u masovnom raketnom napadu ruskih snaga na Kijev, saopštila je danas Državna služba za vanredne situacije Ukrajine.
"Devet ljudi je poginulo, 23 je povređeno kao rezultat ruskog balističkog napada. Požari i razaranja dogodili su se u 5 okruga prestonice", navodi se u izveštaju Službe objavljenoj na Telegramu, prenosi Ukrinform.
Spasilačka služba naknadno je dodala da je broj povređenih povećan na 27 ljudi, uključujući četvoro dece.
U Solomjanskom okrugu 2 osobe su poginule, a 8 je povređeno, uključujući 2 dece.
Petospratna stambena zgrada je delimično uništena i zahvaćena požarom.
Spasioci su evakuisali 35 ljudi sa gornjih spratova, a požar je ugašen.
U Darnickom okrugu, kako je navedeno, požar i uništenje dogodili su se u jednoj administrativnoj zgradi i jednoj nestambenoj zgradi. Sedam ljudi je poginulo, još 14 je povređeno, od kojih dvoje dece.
Spasioci nastavljaju hitne operacije spasavanja na mestima nesreće.
Do sada je spaseno 105 ljudi.
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