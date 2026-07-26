Reakcija Moskve na eventualne nove predloge i formule za rešavanje situacije u Ukrajini zavisiće od toga u kojoj meri su oni u skladu sa interesima Rusije, izjavio je danas portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

- Čuli smo izjave o mogućnosti pojave nekih novih formula, videćemo šta će biti. Znamo da će Volodimir Zelenski razgovarati sa Amerikancima u Sjedinjenim Američkim Državama - rekao je Peskov novinarima.

On je napomenuo da Moskva održava kanale dijaloga sa američkim pregovaračima.

- S vremenom, verovatno će biti iznete određene formule i predlozi. Sve će tada zavisiti od toga koliko je to u skladu sa našim interesima - naveo je Peskov.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski razgovarao je ove nedelje sa američkim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom o izgledima za obnovu razgovora sa Rusijom, a u utorak bi trebalo bi da se sastane sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u Vašingtonu.Ruski zvaničnici su rekli da se nadaju da će Vitkof i Kušner posetiti Moskvu kada im rasporedi dozvole i da će se dijalog sa Vašingtonom nastaviti.

Napori Sjedinjenih Država da posreduju u postizanju mirovnog sporazuma uglavnom su zastali u poslednjih meseci, dok je diplomatska pažnja preusmerena na rat u Iranu.