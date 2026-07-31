Najvažnije
- Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su izvedeni masovni udari na vojne aerodrome, logističke i telekomunikacione centre u Kijevu, Lavovu i još nekoliko ukrajinskih regiona, kao i na skladište bespilotnih letelica u Harkovskoj oblasti.
- Istovremeno, ukrajinski dronovi izveli su napad na terminal za izvoz žitarica u ruskoj luci Taman, a ruska strana saopštila je da je protivvazdušna odbrana presrela veliki broj bespilotnih letelica.
- Zbog intenzivnih ruskih udara, Poljska i NATO podigli su borbene avione i stavili sisteme protivvazdušne odbrane u stanje pripravnosti nakon što je ruski projektil nakratko narušio poljski vazdušni prostor.
- Pored sukoba na frontu, nastavljena je i oštra retorika. Moskva je poručila da će nastaviti vojne operacije do ostvarenja svojih ciljeva, dok je Kijev ponovo zatražio dodatnu zapadnu vojnu pomoć i jačanje protivvazdušne odbrane.
- Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova optužila je predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog da je "potpuno nesposoban za pregovore" i da pokušava da uključi što više zemalja u sukob.
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Medvedev: "Rusija mora aktivno da se brani od sankcija Zapada"
Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je danas na sastanku o suprotstavljanju zapadnim sankcijama protiv ruskih kompanija da Rusija mora "aktivno da se brani" od sankcija Zapada.
Zapad ponovo plaši Rusiju divljim sankcijama, istakao je on, prenosi Sputnjik.
"Želeo bih da naglasim da moramo da govorimo konkretno o aktivnoj odbrani. Ne samo da sedimo u rovu i uzvraćamo vatru, već o aktivnoj odbrani", kazao je Medvedev.
Prema njegovim rečima, potrebno je razmisliti o tome koje alate koristiti u budućnosti.
Medvedev je podsetio da Rusija apeluje na pravosudne organe i preduzima interne mere, uključujući odluke predsednika i vlade.
"Ali možda bi ovu vrstu rada trebalo sistematizovati, što će nam omogućiti da bolje zaštitimo svoje interese, a sa druge strane, da proširimo uticaj Ruske Federacije u različitim regionima sveta", naglasio je on.
Dim se širi u blizini skladišta Vajldberiza u Volgogradu
Guverner regiona Andrej Bočarov rekao je da je u petak u napadu drona zapalio energetski objekat i skladišta u Volgogradskoj oblasti Rusije, pri čemu je povređeno pet osoba, ali nije otkrio detalje o objektima.
U regionu se nalazi rafinerija nafte u vlasništvu kompanije Lukoil. Pet ljudi traži medicinsku pomoć nakon napada, dodao je Bočarov na Telegramu.
Vodeći onlajn prodavac Vajldberis je u saopštenju na Telegramu saopštio da se jedan od njegovih logističkih centara u gradu Volgogradu zapalio nakon napada, ali da nije bilo povređenih.
Tramp odlaže obećanja da će Ukrajini dati licencu za PVO "patriot"
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da Vašington još nije doneo odluku o tome da Ukrajini omogući proizvodnju raketa za američki protivvazdušni sistem "patriot", iako je ranije najavljivao da će Kijevu biti data takva dozvola.
Upitan tokom sednice kabineta o ranijoj izjavi da će Ukrajini biti omogućeno da proizvodi presretače za sistem Patriot radi odbrane od ruskih raketa, Tramp je rekao da takav dogovor nije postignut, javlja AP.
"Razgovaramo o tome. Ali teško je dati takvu tehnologiju", rekao je Tramp.
On je dodao da bi prenos napredne vojne tehnologije mogao da predstavlja rizik u budućnosti.
"Ne mislim da bi se to ikada dogodilo, ali postoje ljudi kojima, kada date takvu tehnologiju, ona jednog dana može da bude okrenuta protiv vas. Pogledajte ratove, to se nekoliko puta događalo tokom godina. Zato moramo da budemo veoma oprezni", rekao je američki predsednik.
Trampove najnovije izjave razlikuju se od njegovih ranijih navoda sa samita NATO-a ovog meseca, kada je rekao: "Daćemo im pravo da proizvode Patriote", napominje AP.
Varšava uručila protestnu notu Moskvi zbog rakete koja je pala na njenu teritoriju
Poljsko Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je ruskog ambasadora i uručilo mu protestnu notu nakon što je ruska raketa H-101 pala na teritoriju Poljske, saopštio je portparol ministarstva, navodeći da Varšava najoštrije osuđuje postupke koji ugrožavaju bezbednost države i njenih građana.
Portparol Ministarstva spoljnih poslova Maćej Vevjur izjavio je da je ruskom ambasadoru preneta "nedvosmislena osuda neprijateljskih postupaka usmerenih protiv bezbednosti suverene države i njenih građana", preneo je Rojters.
"Zahtevamo prekid aktivnosti koje ugrožavaju živote i bezbednost građana i istovremeno predstavljaju rizik od vazduhoplovne katastrofe", rekao je Vevjur.
Poljske vlasti potvrdile su da je projektil, koji je u četvrtak pao na istoku zemlje, ruska krstareća raketa H-101.
Počinje direktan sukob između Drapatog i pukova
Između novog glavnokomandujućeg ukrajinskim Oružanim snagama Mihaila Drapatog i jurišnih pukova počeli su direktni sukobi, prenose ukrajinski mediji.
"Počinje direktan sukob između Drapatog i najvećih jurišnih pukova ukrajinske vojske", navode mediji. Takođe se navodi da je Drapati zapretio pukovima da popune jedinice.
Čitav niz pukova bio je pod protekcijom lično Aleksandra Sirskog, smenjenog glavnokomandujućeg, zahvaljujući čemu su mogli da regrutuju nove pripadnike kako su hteli. Sada, nakon promene na čelu komande, u ovim jedinicama se javlja zabrinutost zbog mogućnosti rasformiranja jurišnih formacija.
Ukrajinski dron napao autobus u DNR, ima ranjenih
Osam ljudi je povređeno nakon što je dron ukrajinskih snaga pogodio putnički autobus u Kutejnikovu, saopštilo je Ministarstvo zdravlja DNR Sputnjiku.
"Jedna osoba je u teškom stanju, tri u srednjem teškom, a četiri osobe dobijaju ambulantnu pomoć", navodi se u saopštenju.
Prema rečima Borisa Budka, prvog zamenika načelnika administracije Amvrosijevskog okruga, incident se dogodio u 4:45 ujutru. Autobus je putovao iz Krasnodara za Donjeck.
Šok: Pokušano ubistvo čuvenog ukrajinskog komandanta
Tramp: Ne tražim rakete, tražimo mir
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da Vašington podržava brzo okončanje sukoba u Ukrajini. Ovu izjavu je dao u intervjuu britanskom listu Financial Times 31. jula.
"Jednostavno rečeno, želimo da se rat u Ukrajini s Rusijom završi. Ne tražim rakete. Tražimo mir", rekao je američki lider za Fajnenšel tajms.
Izjava je usledila dva dana nakon sastanka u Beloj kući, nakon kojeg je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio da je Tramp navodno pristao da Kijevu prebaci tehnologiju za proizvodnju municije za protivvazdušne raketne sisteme "patriot".
(Financial times, Izvestija)
Zelenski tvrdi: Imamo 50.000 mrtvih vojnika, Rusija 700.000
Predsednik Volodimir Zelenski objavio je broj ukrajinskih gubitaka u ratu: oko 50 hiljada mrtvih i 400 hiljada ranjenih.
"Žao mi je, iskreno, ne želim da budem previše otvoren po ovom pitanju, jer će Rusi razumeti šta se dešava sa našom vojskom. Imamo oko 50.000 mrtvih vojnika, kao i oko 400.000 ranjenih i ogroman broj nestalih“, rekao je Zelenski u intervjuu za Foks njuz.
Međutim, ukrajinski predsednik je naglasio da je u ovom trenutku teško dati precizne brojke.
Na pitanje voditelja koliko je Rusa poginulo u ratu, u poređenju s Ukrajinom, Zelenski je takođe rekao: "Imaju 1.600.000 žrtava i oko 700.000 poginulih".
A na pitanje da li bi Ukrajina sada pobedila, Zelenski je odgovorio:
"U stvarnoj situaciji na bojnom polju, važno je da inicijativa nije u rukama Rusije. Mi nećemo izgubiti, a oni neće pobediti."
(Fox news, Ukrajinska pravda)
Poljska: Ukrajinski pilot je pratio rusku raketu do granice
Zamenik ministra odbrane Poljske Cezari Tomčik izjavio je da je ukrajinski pilot do poslednjeg trenutka pratio rusku raketu "H-101", koja je pala na poljsku teritoriju juče, ali nije imao vremena da je obori i bio je primoran da se okrene 20 sekundi pre granice.
"Pilot koji je pratio ovu poslednju raketu, koju nije uspeo da obori, vratio se 20 sekundi nazad do granice (sa Poljskom)", precizirao je Tomčik.
Zamenik ministra je objasnio da ukrajinski avion nije mogao da uđe u poljski vazdušni prostor. Pored toga, postojao je rizik da ga obori poljski F-16.
Prema Tomčiku, Rusi obično napadaju sa 10-20 raketa, a juče je ukupno bilo oko 70 raketa, od kojih je u tri ujutru 20 raketa letelo u pravcu Poljske.
(Evropska pravda)
SBU: Pogođena fabrika aviona na Krimu
Služba bezbednosti Ukrajine, zajedno sa Odbrambenim snagama pogodila je fabriku aviona u Jevpatoriji na privremeno okupiranom Krimu i infrastrukturu luke Taman u Krasnodarskom kraju Ruske Federacije.
"Služba bezbednosti Ukrajine, zajedno sa Odbrambenim snagama Ukrajine, izvršila je još jedan uspešan napad na rusku vojnu, logističku i naftnu infrastrukturu", navodi se u izveštaju SBU.
U privremeno okupiranoj Jevpatoriji pogođena su dva hangara za skladištenje avijacijske opreme i proizvodna radionica Jevpatorijskog avijacijskog zavoda.
Pogođena je i infrastruktura luke Taman, gde je zabeležen požar velikih razmera.
(Ukrinform)
Oboreno više od 370 ukrajinskih dronova
Ruska PVO je za noć oborila 371 ukrajinski dron iznad više ruskih regiona, Azovskog i Crnog mora, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
Nastavljeni ruski udari na ukrajinske luke i brodove
Ruska vojska nastavila je sa udarima visoko preciznim oružjem na lučku infrastrukturu u Ukrajini koja se koristi za potrebe ukrajinske vojske.
U Odesi su uništeni rezervoari za skladištenje goriva i maziva namenjene Oružanim snagama Ukrajine.
Južno od Odese uništen je brod koji je prevozio vojni teret u jednu od ukrajinskih luka.
Gori "Vajldberis" u Volgogradu
Požar je izbio u logističkom objektu kompanije "Vajldberis" u Volgogradu, saopštila je pres-služba te kompanije. Kako je navedeno u objavi na Telegramu, vatrogasne ekipe nalaze se na terenu, a prema prvim informacijama nema izveštaja o povređenima, prenela je Ria novosti. Kompanija je istakla da se prijem i isporuka porudžbina odvijaju putem drugih logističkih centara. Volgogradska oblast bila je meta masovnog napada dronovima, rekao je guverner te oblasti Andrej Bočarov. On je rekao da je pet osoba povređeno i prebačeno u bolnicu, kao i da su oštećene dve kuće, dok je u jednom industrijskom objektu u sektoru goriva i energetike izbio požar.
Kompromis Zelenskog i Zapada
Imenovanje Mihaila Drapatija za vrhovnog komandanta ukrajinske vojske postalo je kompromis između Vladimira Zelenskog i zapadnih liberalnih krugova, rekao je u intervjuu za TASS ambasador ruskog Ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik.
„Drapatijevo imenovanje je bio kompromis. Zelenski je, naravno, želeo da zadrži Aleksandra Sirskog, ali nakon što se politički, javni i međunarodni pritisak iz tih istih liberalnih krugova pojačao, morao je da napravi ustupke. Pristao je da imenuje ovu osobu, koja nije posebno kompetentna niti inteligentna, ali pripada grupi koju predstavlja [bivši ministar odbrane] Mihail Fjodorov. Na kraju, trebalo je da ga unapredi i postavi za vrhovnog komandanta“, rekao je diplomata.
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