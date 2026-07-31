Medvedev: "Rusija mora aktivno da se brani od sankcija Zapada"

Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je danas na sastanku o suprotstavljanju zapadnim sankcijama protiv ruskih kompanija da Rusija mora "aktivno da se brani" od sankcija Zapada.

Zapad ponovo plaši Rusiju divljim sankcijama, istakao je on, prenosi Sputnjik.

"Želeo bih da naglasim da moramo da govorimo konkretno o aktivnoj odbrani. Ne samo da sedimo u rovu i uzvraćamo vatru, već o aktivnoj odbrani", kazao je Medvedev.

Prema njegovim rečima, potrebno je razmisliti o tome koje alate koristiti u budućnosti.

Medvedev je podsetio da Rusija apeluje na pravosudne organe i preduzima interne mere, uključujući odluke predsednika i vlade.

"Ali možda bi ovu vrstu rada trebalo sistematizovati, što će nam omogućiti da bolje zaštitimo svoje interese, a sa druge strane, da proširimo uticaj Ruske Federacije u različitim regionima sveta", naglasio je on.

Dim se širi u blizini skladišta Vajldberiza u Volgogradu

Guverner regiona Andrej Bočarov rekao je da je u petak u napadu drona zapalio energetski objekat i skladišta u Volgogradskoj oblasti Rusije, pri čemu je povređeno pet osoba, ali nije otkrio detalje o objektima.

U regionu se nalazi rafinerija nafte u vlasništvu kompanije Lukoil. Pet ljudi traži medicinsku pomoć nakon napada, dodao je Bočarov na Telegramu.

Vodeći onlajn prodavac Vajldberis je u saopštenju na Telegramu saopštio da se jedan od njegovih logističkih centara u gradu Volgogradu zapalio nakon napada, ali da nije bilo povređenih.

Tramp odlaže obećanja da će Ukrajini dati licencu za PVO "patriot"

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da Vašington još nije doneo odluku o tome da Ukrajini omogući proizvodnju raketa za američki protivvazdušni sistem "patriot", iako je ranije najavljivao da će Kijevu biti data takva dozvola.

Upitan tokom sednice kabineta o ranijoj izjavi da će Ukrajini biti omogućeno da proizvodi presretače za sistem Patriot radi odbrane od ruskih raketa, Tramp je rekao da takav dogovor nije postignut, javlja AP.

"Razgovaramo o tome. Ali teško je dati takvu tehnologiju", rekao je Tramp.

On je dodao da bi prenos napredne vojne tehnologije mogao da predstavlja rizik u budućnosti.

"Ne mislim da bi se to ikada dogodilo, ali postoje ljudi kojima, kada date takvu tehnologiju, ona jednog dana može da bude okrenuta protiv vas. Pogledajte ratove, to se nekoliko puta događalo tokom godina. Zato moramo da budemo veoma oprezni", rekao je američki predsednik.

Trampove najnovije izjave razlikuju se od njegovih ranijih navoda sa samita NATO-a ovog meseca, kada je rekao: "Daćemo im pravo da proizvode Patriote", napominje AP.

Varšava uručila protestnu notu Moskvi zbog rakete koja je pala na njenu teritoriju

Poljsko Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je ruskog ambasadora i uručilo mu protestnu notu nakon što je ruska raketa H-101 pala na teritoriju Poljske, saopštio je portparol ministarstva, navodeći da Varšava najoštrije osuđuje postupke koji ugrožavaju bezbednost države i njenih građana.

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Maćej Vevjur izjavio je da je ruskom ambasadoru preneta "nedvosmislena osuda neprijateljskih postupaka usmerenih protiv bezbednosti suverene države i njenih građana", preneo je Rojters.

"Zahtevamo prekid aktivnosti koje ugrožavaju živote i bezbednost građana i istovremeno predstavljaju rizik od vazduhoplovne katastrofe", rekao je Vevjur.

Poljske vlasti potvrdile su da je projektil, koji je u četvrtak pao na istoku zemlje, ruska krstareća raketa H-101.

Počinje direktan sukob između Drapatog i pukova

Između novog glavnokomandujućeg ukrajinskim Oružanim snagama Mihaila Drapatog i jurišnih pukova počeli su direktni sukobi, prenose ukrajinski mediji.

"Počinje direktan sukob između Drapatog i najvećih jurišnih pukova ukrajinske vojske", navode mediji. Takođe se navodi da je Drapati zapretio pukovima da popune jedinice.

Čitav niz pukova bio je pod protekcijom lično Aleksandra Sirskog, smenjenog glavnokomandujućeg, zahvaljujući čemu su mogli da regrutuju nove pripadnike kako su hteli. Sada, nakon promene na čelu komande, u ovim jedinicama se javlja zabrinutost zbog mogućnosti rasformiranja jurišnih formacija.

Ukrajinski dron napao autobus u DNR, ima ranjenih

Osam ljudi je povređeno nakon što je dron ukrajinskih snaga pogodio putnički autobus u Kutejnikovu, saopštilo je Ministarstvo zdravlja DNR Sputnjiku.

"Jedna osoba je u teškom stanju, tri u srednjem teškom, a četiri osobe dobijaju ambulantnu pomoć", navodi se u saopštenju.

Prema rečima Borisa Budka, prvog zamenika načelnika administracije Amvrosijevskog okruga, incident se dogodio u 4:45 ujutru. Autobus je putovao iz Krasnodara za Donjeck.

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