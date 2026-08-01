Na Prvom programu RTS-a počelo je emitovanje domaće serije "Tvrđava", projekta koji je već privukao veliku pažnju i simpatije gledalaca.

Radnja serije "Tvrđava" vodi nas u nemirne devedesete godine, u period kada Jugoslavija nestaje, a svakodnevni život postaje neprekidna borba za očuvanje ljudskosti. U središtu priče je mladi ljubavni par, a prateći njihove sudbine, kao i živote njihovih rođaka i prijatelja, serija se bavi univerzalnim i svima bliskim temama.

Kroz moralne dileme, sukobe i pomirenja, "Tvrđava" nam donosi dirljivu priču o ljubavi koja uspeva da spoji ljude čak i onda kada preti opasnost da se sve drugo raspadne. Iako je cela priča smeštena u specifičan istorijski kontekst jedne epohe koja se završava, teme koje serija pokreće, poput vere, nade, porodičnih veza i večite potrage za dobrim, čine je izuzetno aktuelnom i univerzalnom za današnje vreme.

Serija nosi važnu poruku

Glavne uloge u ovoj drami poverene su mladim glumcima Dariji Vučko i Ognjenu Mićoviću. Pored njih, glumačku ekipu "Tvrđave" čine i neka od najvećih imena našeg glumišta, među kojima su Ljubomir Bandović, Nikola Pejaković, Jovo Maksić, Miodrag Radonjić, Nikolina Friganović, Slaviša Čurović, Slađana Zrnić, Nebojša Dugalić, Predrag Miki Manojlović i mnogi drugi.

Kreator ove serije od 11 epizoda je Mirko Stojković, koji zajedno sa Goranom Starčevićem potpisuje i scenario. Režiju potpisuje Saša Hajduković, publici već dobro poznat kao autor popularne "Banjalučke trilogije".

Dok nas svaka nova epizoda vodi kroz lavirinte neizvesnosti i tame tog istorijskog trenutka, "Tvrđava" šalje snažnu i plemenitu poruku koju ne smemo zaboraviti, u vremenima najvećih kriza naša najčvršća i najsigurnija tvrđava jeste upravo porodica.

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