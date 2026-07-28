Gradonačelnik Moskve je u utorak objavio da je ruska prestonica bila meta napada više od 390 ukrajinskih dronova, a guverner regiona je rekao da su u napadima oštećene i stambene zgrade.

"Više od 390 dronova krenulo je ka Moskovskoj oblasti... većina njih je neutralisana mnogo pre nego što su stigli do grada", napisao je Sergej Sobjanjin na aplikaciji Telegram, precizirajući da je "81 neprijateljski dron uništen na prilazu Moskvi".

Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov napisao je na istoj aplikaciji o šteti na jednoj stambenoj zgradi i nekoliko kuća, navodeći da još nema informacija o žrtvama.

Rusko Ministarstvo odbrane je objavilo da je u preko petnaest regiona, uključujući Moskvu, neutralisano 356 ukrajinskih dronova u periodu od trinaest sati, od ponedeljka uveče do utorka ujutru.

Razlika u navedenom broju dronova nije objašnjena, piše Frans pres.

Ukrajinski mediji, pozivajući se na vojne blogere, pišu da je u napadima navodno pogođena čelična fabrika Hidrostalkonstrukcion u Čehovu u Moskovskoj oblasti.

Kijevski independent piše da je pogođeno i skladište u Koledinu, mestu 20 kilometara južno od Moskve, a da je ranije tokom noći pogođena i trafostanica u Feodosiji, malom gradu na Krimu.