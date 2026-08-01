Sve više visokih ruskih zvaničnika poslednjih dana govori o mogućem završetku rata u Ukrajini, ocenjujući da sukob ulazi u završnu fazu.

Takve procene izneli su predstavnici Državne dume, Saveta Federacije i vladajuće stranke Jedinstvena Rusija, dok istovremeno ističu da konačan razvoj događaja i dalje zavisi od situacije na terenu.

"Sukob se približava kraju"

Zamenik predsednika Odbora Državne dume za međunarodne poslove Aleksej Čepa izjavio je da, prema njegovoj proceni, postoje brojni pokazatelji da se rat približava kraju.

- Želim da kažem da se sukob približava kraju. To vidimo po događajima na frontu, ekonomskoj situaciji u Ukrajini, unutrašnjopolitičkim prilikama i ukupnoj situaciji u Evropi - rekao je Čepa.

Oglasili se i Karasin i Medvedev

Sličnu procenu prethodno je izneo predsednik Komiteta Saveta Federacije za međunarodne poslove Grigorij Karasin.

On je rekao da bi Rusija želela da specijalnu vojnu operaciju okonča još ove godine, ali je dodao da je trenutno nemoguće sa sigurnošću predvideti kako će se situacija dalje razvijati.

Dan ranije oglasio se i predsednik Jedinstvene Rusije Dmitrij Medvedev, koji je izjavio da se Rusija nalazi u veoma važnoj fazi završetka specijalne vojne operacije.

Oglasio se i Tramp

U raspravu o mogućem završetku sukoba uključio se i predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp.

On je izjavio da je mir u Ukrajini bliži nego što mnogi misle, što je dodatno podstaklo spekulacije o mogućem raspletu, iako za sada nema zvaničnih informacija o eventualnom mirovnom sporazumu ili uslovima za njegovo postizanje.