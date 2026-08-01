Uživo

Napadnut tanker kod Ormuskog moreuza

Tanker je pogođen kod obale Omana, u blizini ulaza u Ormuski moreuz, saopštila je danas britanska organizacija Ujedinjene pomorske trgovinske operacije (UKMTO), koja prati bezbednost plovidbe.

Prema njihovim navodima, brod je pogodio projektil nepoznatog porekla, pri čemu je oštećena mašinska soba, preneo je CNN.

Incident se dogodio oko 20 kilometara severoistočno od Lime u Omanu, na južnoj strani Ormuskog moreuza.

UKMTO je saopštio da tanker nije bio pod kontrolom posade nakon napada, ali da nije bilo prijavljenih žrtava. Za sada nije poznato ko stoji iza incidenta.

Sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana Mohamed Bager Zolkadr rekao je da će Teheran dodatno da pooštri ranije najavljeno zatvaranje Ormuskog moreuza, kao odgovor na američku blokadu brodskog saobraćaja ka i iz iranskih luka, prenela je iranska državna televizija Press TV.

Prema dostupnim podacima, promet kroz Ormuski moreuz znatno je opao - sa oko 130 brodova dnevno pre izbijanja sukoba na svega nekoliko plovila dnevno.

Zvaničnici: SAD pripremaju nove napade na Iran, udari na nuklearnu infrastrukturu

Sjedinjene Američke Države razmatraju mogućnost novih vojnih napada na Iran već tokom vikenda, dok američki predsednik Donald Tramp nastavlja da traži način za okončanje sukoba, izjavila su danas dva američka zvaničnika upoznata sa planovima.

Kako oni navode, konačan obim operacije i potencijalne mete još nisu utvrđeni, a postoji mogućnost da planirani napadi budu otkazani, piše CNN. Govoreći juče na sednici kabineta, Tramp je najavio mogućnost novih snažnih napada, istovremeno izražavajući nezadovoljstvo neuspelim diplomatskim naporima.

"Mi ćemo ih jako udariti. U jednom trenutku će reći: 'Jednostavno više ne možemo da izdržimo'", poručio je Tramp.

Američka Centralna komanda pripremila je više vojnih opcija, uključujući dvonedeljnu kampanju bombardovanja iranskih raketnih položaja, kao i planove za moguće napade na energetsku infrastrukturu.

Ranije ove sedmice izraelski ministar odbrane Izrael Kac rekao je da Izrael želi da gađa iranske energetske ciljeve kako bi povećao ekonomski pritisak na Teheran, ali da SAD za sada ne podržavaju takvu akciju.

Za sada nema naznaka da bi Izrael učestvovao u eventualnom novom talasu američkih napada.

Prema navodima američkih zvaničnika, vojska je u poslednjim danima intenzivirala pripreme za moguće napade na iransku nuklearnu infrastrukturu, uključujući i područje planine Pikaks južno od Teherana, ali planovi nisu ograničeni samo na tu lokaciju.

Povodom izveštaja da je Tramp odobrio novu rundu udara za vikend, iz Bele kuće je saopšteno da predsednik neće "stajati po strani i dozvoliti da se ovakvo terorističko ponašanje nastavi".

Portparolka Bele kuće Kerolajn Levit poručila je da će "Iran nastaviti da snosi posledice dok ne sedne za pregovarački sto na način koji predsednik Tramp smatra smislenim".

Kako je juče objavio Volstrit džurnal (WSJ), pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike, Tramp je naložio američkoj vojsci da već tokom predstojećeg vikenda izvede novi napad na Iran.

List navodi da su planirani udari usmereni na vršenje pritiska na iranske vlasti kako bi pristale na kapitulaciju. Kako je prethodno preneo CBS, SAD planiraju napade na energetsku infrastrukturu Irana, uključujući rafinerije i elektrane.