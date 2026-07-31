Ukrajinski istraživački portal Texty objavio je istragu u kojoj se iznose ozbiljne optužbe na račun komandanta 225. jurišnog puka Olega Širjajeva.

Prema navodima istrage, objavljene u tekstualnom i video formatu, Širjajev je tokom borbi u Kurskoj oblasti krajem 2024. i početkom 2025. godine navodno poslao glasovnu poruku u grupni čet jedinice u kojoj je izdao naređenje da se kao neprijatelji tretiraju svi koji bez dozvole napuste položaje.

U poruci koja mu se pripisuje navodi se:

- Podsetnik svima koji pričaju o "našima" – nema "naših". Postoji samo konkretan zahtev preko radija: "dozvola za kretanje". Sve ostalo je neprijatelj. Sve što se kreće je neprijatelj. Svako ko napusti položaj je dezerter, a dezerteri su takođe neprijatelji.

Prema navodima autorke istrage Ane Kaljužne, sporna poruka dostavljena je iz više izvora unutar jedinice.

Svedočenja vojnika

Istraga sadrži i iskaze sadašnjih i bivših pripadnika 225. jurišnog puka, od kojih su pojedini govorili pod punim imenom, a pojedini anonimno.

Oni tvrde da su vojnicima pre borbenih zadataka navodno upućivane pretnje smrću ukoliko se povuku sa položaja, kao i da su pojedini pripadnici bili fizički zlostavljani i držani protiv svoje volje u improvizovanim podrumskim prostorijama.

Jedinica odbacuje optužbe

Kada je Kyiv Independent zatražio komentar povodom konkretnih navoda, 225. jurišni puk odbio je da komentariše optužbe.

Dan pre objavljivanja istrage jedinica je na Fejsbuku negirala da je koristila takozvane "blokirajuće jedinice" tokom borbi u Zaporoškoj oblasti, ali je priznala da se dogodio incident u kojem je jedan vojnik pretučen u bataljonu Škval i navela da je pokrenuta interna istraga.

Komandant izneo svoje objašnjenje

Širjajev tvrdi da se njegova glasovna poruka nije odnosila na ukrajinske vojnike koji se povlače, već na ruske vojnike koji su, kako navodi, koristili ukrajinske uniforme radi infiltracije iza linija fronta.

Istovremeno, Generalštab Oružanih snaga Ukrajine objavio je da pokreće reviziju popunjenosti borbenih jedinica i raspodele ljudstva, uključujući i 225. i 425. jurišni puk.