Poznat pod naučnim nazivom Citrus limonimedica 'Pigmentata', crveni limun je prirodni hibrid limuna i citrona.

Uzgaja se u istočnom delu Sicilije

U Italiji je poznat i pod nazivima limon rosso ili limone rosso ISA.

Ova neobična voćka uglavnom se uzgaja u istočnom delu Sicilije, u okolini Sirakuze, gde joj klima posebno pogoduje.

Zbog izuzetno kratkog roka trajanja o gotovo da se ne gaji u komercijalne svrhe, već je najčešće uzgajaju specijalizovani proizvođači ili ljubitelji retkih voćnih vrsta u privatnim baštama.

Ostaje svež samo 3 dana

Ono po čemu je zaista jedinstven jeste činjenica da nakon sazrevanja ostaje svež svega dva do tri dana. Upravo zbog tako kratkog veka trajanja gotovo je nemoguće transportovati ga na velike udaljenosti ili ga plasirati na masovno tržište.

Stručnjaci objašnjavaju da je karakteristična crvena boja rezultat prirodnih pigmenata poznatih kao antocijanini. To su isti sastojci koji grožđu, kupinama i drugim crvenim i ljubičastim plodovima daju prepoznatljivu boju.

Nijansa kore može varirati od narandžastocrvene do tamnocrvene, u zavisnosti od klimatskih uslova i stepena zrelosti ploda.

Ima jedinstven ukus

Po ukusu se takođe razlikuje od običnog limuna. Manje je kiseo, a odlikuje ga blago slatkasta aroma, zbog čega je posebno cenjen u vrhunskoj gastronomiji.

Sicilijanski crveni limun koristi se za pripremu sokova, koktela, poslastica, sosova i biljnih čajeva. Njegova mirisna kora naročito je popularna za dekoraciju jela i pića, jer osim atraktivnog izgleda pruža i intenzivnu aromu.

Iako zbog izuzetno kratkog roka trajanja nema veliki komercijalni značaj, stručnjaci smatraju da je crveni limun jedan od najređih i najzanimljivijih citrusa na svetu, piše baku.ws.