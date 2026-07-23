Zanimljivosti
Da li ste čuli za crveni limun? Retko voće raste na samo jedom mestu u Evropi, a zbog jedne karakteristike ne može da se izvozi
Na Siciliji, u Italiji, raste jedan od najneobičnijih citrusa na svetu – crveni limun, retka sorta koja privlači pažnju svojim izgledom, ali i neverovatno kratkim rokom trajanja.
PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI
Možda vas zanima
Zanimljivosti
Najnovije
Zanimljivosti
Najčitanije
9min
Novčanice evra menjaju izgled: Danas su zvanično objavili novi dizajn, evo kako bi mogle da izgledaju
12min
Seksualno zlostavljali mladića od njegove 16. godine skoro deset godina?! Katolička crkva u Hrvatskoj na stubu srama, uzdrmana teškim optužbama!
1H
Da li ste čuli za crveni limun? Retko voće raste na samo jedom mestu u Evropi, a zbog jedne karakteristike ne može da se izvozi
1D
Kažu da se gost najbolje dočeka onim što domaćin od srca iznese: Pogledajte kakvu je domaćinsku trpezu Vučić spremio za Babiša (VIDEO)
16H
Veliko vojvođansko domaćinstvo za 22.000 evra: Kuća od 126 kvadrata sa čardakom, štalom i brojnim pomoćnim objektima
Dnevni horoskop
Vremenska prognoza
Galerije
Ovo je otac Stanije Dobrojević, stradao je kada je imala samo 10 godina, pojavila se retka slika(FOTO)
Nisu čekali da pacijenti dođu – lekari stigli do njih! Mobilna ambulanta obišla sela bez zdravstvene stanice
Kursna lista
|Valuta
|Buying (RSD)
|Middle (RSD)
|Selling (RSD)
|EUR
|117,05
|117,41
|117,76
|USD
|102,6
|102,91
|103,22
|CAD
|72,73
|72,95
|73,16
|AUD
|71,8
|72,02
|72,23
|GBP
|137,32
|137,74
|138,15
|CHF
|126,18
|126,56
|126,94
Anketa
Da li se pridržavate posta?
Komentari (0)