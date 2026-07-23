Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio je da je zemlja suočena sa ozbiljnim problemima u funkcionisanju morskih luka, nakon što je pomorski saobraćaj praktično obustavljen.
Prema njegovim rečima, tokom prethodnog dana nijedan teretni brod nije uspeo da uplovi u ukrajinske luke.
Brodovi ne mogu da uplove
Govoreći o trenutnoj situaciji, Zelenski je rekao da je pristup morskim lukama potpuno blokiran.
– Juče nijedan brod nije mogao da uđe u naše luke – izjavio je ukrajinski predsednik.
Ovakva situacija predstavlja dodatni izazov za transport robe morskim putem, koji ima veliki značaj za ukrajinski izvoz.
O problemu govorio i ministar
Ranije je zamenik ministra agrarne politike Taras Visocki saopštio da su brodovi prestali da pristaju u ukrajinskim lukama.
Za sada nije saopšteno kada bi pomorski saobraćaj mogao da bude normalizovan niti koliko bi aktuelna situacija mogla da utiče na izvoz i snabdevanje.
Izvor: Novosti (prema navodima ukrajinskih zvaničnika)
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