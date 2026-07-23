Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio je da je zemlja suočena sa ozbiljnim problemima u funkcionisanju morskih luka, nakon što je pomorski saobraćaj praktično obustavljen.

Prema njegovim rečima, tokom prethodnog dana nijedan teretni brod nije uspeo da uplovi u ukrajinske luke.

Brodovi ne mogu da uplove

Govoreći o trenutnoj situaciji, Zelenski je rekao da je pristup morskim lukama potpuno blokiran.

– Juče nijedan brod nije mogao da uđe u naše luke – izjavio je ukrajinski predsednik.

Ovakva situacija predstavlja dodatni izazov za transport robe morskim putem, koji ima veliki značaj za ukrajinski izvoz.

O problemu govorio i ministar

Ranije je zamenik ministra agrarne politike Taras Visocki saopštio da su brodovi prestali da pristaju u ukrajinskim lukama.

Za sada nije saopšteno kada bi pomorski saobraćaj mogao da bude normalizovan niti koliko bi aktuelna situacija mogla da utiče na izvoz i snabdevanje.

Izvor: Novosti (prema navodima ukrajinskih zvaničnika)