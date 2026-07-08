Iranska vojska saopštila je danas da je osam njenih pripadnika poginulo u američkim napadima izvedenim na južne provincije Ormozgan i Bušer.

U saopštenju objavljenom na zvaničnom sajtu iranske vojske navodi se da su među poginulima pripadnici vazduhoplovstva i mornarice, koji su stradali tokom, kako je navedeno, „terorističke kriminalne agresije američke vojske“.

Teheran najavio osvetu

Iranska vojska objavila je imena poginulih vojnika i poručila da će, kako navodi, osvetiti „mučenike zemlje“.

Prethodno je Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) saopštila da su američke snage završile novu rundu ofanzivnih udara na Iran.

Prema njihovim navodima, pogođeno je više od 80 ciljeva precizno navođenom municijom, kao odgovor na najnovije iranske napade na komercijalne brodove koji prolaze kroz Ormuski moreuz.

Iran uzvratio napadima

Nakon američkih udara, iranska Revolucionarna garda i iranska vojska saopštile su da su izvele napade na američke vojne ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu kao odgovor na akcije Vašingtona.

Najnovija eskalacija dolazi u trenutku kada je, prema ranije potpisanom memorandumu o razumevanju, Iran i SAD trebalo da u roku od 60 dana nastave pregovore s ciljem postizanja konačnog sporazuma.

Izvor: Irna