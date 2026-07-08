Ukrajinske vlasti dobile su upozorenje od Sjedinjenih Američkih Država o mogućnosti velikog ruskog vazdušnog napada u naredna 72 sata, prenose izvori bliski ukrajinskim bezbednosnim strukturama.
Prema dostupnim informacijama, upozorenje se odnosi na moguću kombinovanu akciju ruskih snaga koja bi mogla da uključi upotrebu krstarećih i balističkih raketa, kao i velikog broja bespilotnih letelica.
Za sada nema zvanične potvrde mogućih meta niti dodatnih detalja o izvorima američkih saznanja.
Kijev podigao nivo pripravnosti
Nakon upozorenja iz Vašingtona, ukrajinske bezbednosne službe i vojska povećale su nivo borbene gotovosti.
Posebna pažnja usmerena je na zaštitu velikih gradova, energetskih objekata i vojne infrastrukture, koji su prethodnih meseci često bili meta ruskih udara.
Ukrajinski zvaničnici navode da Rusija raspolaže kapacitetima za izvođenje masovnih kombinovanih napada, čiji je cilj da istovremenom upotrebom raketa i dronova opterete sisteme protivvazdušne odbrane.
Nastavljeni raketni i dron napadi
Ruske snage poslednjih meseci intenzivirale su vazdušne udare, koristeći kombinaciju bespilotnih letelica i različitih tipova raketa.
Ukrajinska strana tvrdi da je cilj takvih napada iscrpljivanje protivvazdušne odbrane i gađanje kritične infrastrukture, dok Moskva navodi da su mete vojni objekti i infrastruktura povezana sa ukrajinskim vojnim kapacitetima.
Američka obaveštajna podrška
Sjedinjene Američke Države nastavljaju da dele obaveštajne podatke sa Ukrajinom o mogućim pravcima napada i kretanju ruskih snaga.
Istovremeno, ukrajinski zvaničnici upozoravaju da su zalihe raketa za protivvazdušnu odbranu ograničene i da je dodatna pomoć saveznika i dalje neophodna.
Povećana zabrinutost
Upozorenje dolazi u trenutku intenzivnih međunarodnih razgovora o nastavku vojne pomoći Ukrajini.
Za sada nema zvanične potvrde da je veliki napad neizbežan, ali ukrajinske vlasti pozvale su građane da prate upozorenja nadležnih službi i postupaju u skladu sa uputstvima tokom eventualnih vazdušnih uzbuna.
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