Ukrajinske vlasti dobile su upozorenje od Sjedinjenih Američkih Država o mogućnosti velikog ruskog vazdušnog napada u naredna 72 sata, prenose izvori bliski ukrajinskim bezbednosnim strukturama.

Prema dostupnim informacijama, upozorenje se odnosi na moguću kombinovanu akciju ruskih snaga koja bi mogla da uključi upotrebu krstarećih i balističkih raketa, kao i velikog broja bespilotnih letelica.

Za sada nema zvanične potvrde mogućih meta niti dodatnih detalja o izvorima američkih saznanja.

Kijev podigao nivo pripravnosti

Nakon upozorenja iz Vašingtona, ukrajinske bezbednosne službe i vojska povećale su nivo borbene gotovosti.

Posebna pažnja usmerena je na zaštitu velikih gradova, energetskih objekata i vojne infrastrukture, koji su prethodnih meseci često bili meta ruskih udara.

Ukrajinski zvaničnici navode da Rusija raspolaže kapacitetima za izvođenje masovnih kombinovanih napada, čiji je cilj da istovremenom upotrebom raketa i dronova opterete sisteme protivvazdušne odbrane.

Nastavljeni raketni i dron napadi

Ruske snage poslednjih meseci intenzivirale su vazdušne udare, koristeći kombinaciju bespilotnih letelica i različitih tipova raketa.

Ukrajinska strana tvrdi da je cilj takvih napada iscrpljivanje protivvazdušne odbrane i gađanje kritične infrastrukture, dok Moskva navodi da su mete vojni objekti i infrastruktura povezana sa ukrajinskim vojnim kapacitetima.

Američka obaveštajna podrška

Sjedinjene Američke Države nastavljaju da dele obaveštajne podatke sa Ukrajinom o mogućim pravcima napada i kretanju ruskih snaga.

Istovremeno, ukrajinski zvaničnici upozoravaju da su zalihe raketa za protivvazdušnu odbranu ograničene i da je dodatna pomoć saveznika i dalje neophodna.

Povećana zabrinutost

Upozorenje dolazi u trenutku intenzivnih međunarodnih razgovora o nastavku vojne pomoći Ukrajini.

Za sada nema zvanične potvrde da je veliki napad neizbežan, ali ukrajinske vlasti pozvale su građane da prate upozorenja nadležnih službi i postupaju u skladu sa uputstvima tokom eventualnih vazdušnih uzbuna.