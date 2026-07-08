Američki sud danas je naložio da se spisateljici Elizabet Džin Kerol isplati 5,8 miliona dolara odštete koju joj duguje predsednik SAD Donald Tramp nakon što je pre tri godine proglašen odgovornim za seksualni napad i klevetu u građanskoj parnici.

Sudija Luis Kaplan danas je naložio da se novac, zajedno sa kamatom, isplati sa računa na koji ga je Tramp uplatio nakon presude, iscrpevši sve mogućnosti za odlaganje isplate, prenosi NBC njuz.

On je naložio isplatu novca nakon što je Vrhovni sud prošle nedelje odbio da razmotri Trampovu žalbu na odluku.

Trampovi advokati tvrdili su da zamrzavanje isplate treba da ostane na snazi dok Vrhovni sud ne odluči o njihovom zahtevu za ponovno razmatranje i saopštili su da bi nepostupanje po tom pitanju potencijalno izložilo njihovog klijenta nepopravljivoj šteti.

Vrhovni sud SAD odbio je ranije Trampov zahtev da preispita presudu kojom je obavezan da plati pet miliona dolara u građanskoj parnici zbog optužbi za seksualno zlostavljanje i klevetu, u slučaju koji je pokrenula spisateljica Elizabet Džin Kerol.

Odluka Vrhovnog suda doneta je bez obrazloženja, a sudije nisu zabeležile izdvojena mišljenja, čime je, kako se ocenjuje, praktično potvrđena ranija presuda porote, preneo je "Njujork tajms".

Porota u Njujorku je u maju 2023. godine utvrdila da je Tramp odgovoran za seksualno zlostavljanje i klevetu, nakon čega mu je naloženo da isplati odštetu od pet miliona dolara.

U odvojenom postupku, druga porota je 2024. godine dosudila Kerol dodatnih 83,3 miliona dolara odštete zbog klevete, nakon što je optužila Trampa za višedecenijsko silovanje, a pravni tim američkog predsednika najavio je mogućnost da i taj slučaj bude upućen Vrhovnom sudu.

Porota se složila da je Kerol, bivša dopisnica časopisa, dokazala da ju je Tramp seksualno zlostavljao u svlačionici robne kuće Bergdorf Gudman 1990-ih.

Dalje, porota je utvrdila da je Tramp oklevetao Kerol objavivši saopštenje na društvenim mrežama u kojem je njen slučaj nazvao "potpunom prevarom" i "lažnom tvrdnjom".

Nakon presude, Tramp se žalio Apelacionom sudu SAD za drugi okrug, tvrdeći, između ostalog, da je sud koristio nepouzdane dokaze, uključujući svedočenja drugih žena i deo ranijeg snimka.

U decembru 2024. godine, tročlano veće apelacionog suda potvrdilo je presudu porote, utvrdivši da nije uspeo da pokaže da su dokazi naštetili njegovim pravima na pravično suđenje.

Tramp je tokom celog postupka negirao optužbe, dok su njegovi advokati tvrdili da su na suđenju korišćeni neprikladni dokazi, kao i "više decenija stare, neproverene i nepovezane tvrdnje".