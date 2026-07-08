Izviđački avion NATO-a Bombardier Challenger 650 Artemis 2 drugi dan zaredom izvodi letove u blizini ruske Kalinjingradske oblasti, prenosi TASS, pozivajući se na izvor iz službi za kontrolu vazdušnog saobraćaja Evropske unije.

Ponovo kruži oko Kalinjingrada

Prema navodima izvora, avion je ponovo primećen kako kruži oko Kalinjingradske oblasti koristeći vazdušni prostor Poljske i Litvanije, kao i međunarodni vazdušni prostor iznad Baltičkog mora.

Izvor podseća da je ista letelica i prethodnog dana, nakon poletanja iz svoje baze u Konstanci u Rumuniji, napravila pet krugova oko ruskog regiona pre nego što se vratila u bazu.

Dodaje se da su slični letovi registrovani i prethodnih meseci.

Letovi i iznad Crnog mora

Prema istom izvoru, izviđački avion je u više navrata leteo i iznad međunarodnih voda Crnog mora.

Kako se navodi, letelica se kretala od zapada ka istoku i nazad, bez ulaska u vazdušni prostor bilo koje države.

Takođe je više puta prolazila vazdušnim prostorom Letonije, Litvanije i Estonije, okrećući se u blizini Finskog zaliva, ali se nije približavala graničnim područjima Rusije i Belorusije.

Izvor: TASS