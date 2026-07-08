Novo istraživanje, koje je naručio sajt za upoznavanje Illicit Encounters, pokazalo je da žene posebno privlače ćelavi muškarci.

Najprivlačnije fizičke osobine

U anketi je učestvovalo 2.000 žena koje su odgovarale na pitanja o fizičkim osobinama koje smatraju najprivlačnijim kod muškaraca.

Rezultati su pokazali da je mišićava građa najpoželjnija fizička karakteristika, dok je ćelava glava zauzela drugo mesto, ostavivši iza sebe tamnu, kovrdžavu i plavu kosu.

Istraživači smatraju da bi razlog mogao biti to što žene ćelavost povezuju sa pozitivnim osobinama poput zrelosti, inteligencije, iskrenosti, obrazovanja, ali i nenametljivim oblikom društvene dominacije.

Drugim rečima, ćelavost se kod mnogih žena ne doživljava kao mana, već kao znak samopouzdanja i iskustva.

Na listi poznatih ćelavih muškaraca koji važe za seks-simbole nalaze se glumci i sportisti poput Dvejna "The Rock" Džonsona, Džejsona Statama, Brusa Vilisa, Terija Kruza, Čeninga Tejtuma i Džesija Vilijamsa.

Druge poželjne karakteristike

Pored mišićavog tela i ćelave glave, istraživanje je pokazalo da žene posebno vole muškarce koji imaju: plave oči, bradu, tamnu kosu, kovrdžavu kosu, izražene jagodice, plavu kosu. Karakteristike kao što su zelene oči, dlake na grudima, tetovaže, pirsing našle su se na dnu liste najpoželjnijih.

Iako sve više muškaraca odlazi na transplantaciju kose ili se odlučuje za različite tretmane kako bi zaustavili opadanje kose, autori istraživanja smatraju da za mnoge to možda i nije potrebno.

Posebno zato što pojedini tretmani mogu nositi ozbiljne, pa čak i opasne zdravstvene rizike, dok rezultati ove ankete pokazuju da ćelavost mnogim ženama uopšte ne predstavlja problem – naprotiv, smatraju je veoma privlačnom, piše Nypost.