Predsednik Rusije Vladimir Putin održao je danas sastanak sa članovima vlade, tokom kojeg su ga ministri obavestili o situaciji na tržištu goriva, i naveo da su teškoće sa gorivom privremene, ocenivši da je ruski energetski sistem među najstabilnijima na svetu uprkos pokušajima protivnika da nanesu štetu ruskoj ekonomiji.

Putin je pozvao na brzo rešavanje problema sa snabdevanjem gorivom na Krimu i u južnim delovima Rusije, ističući da odluke o podršci tim oblastima moraju biti donete odmah, a ne naknadno, prenosi agencija RIA Novosti.

"Mere podrške ljudima koji tamo žive i onima koji su došli na odmor moraju biti sprovedene sada, a ne nekada kasnije. Ove odluke treba doneti što je pre moguće", rekao je Putin tokom sastanka održanog putem video-konferencije.

Predsednik Rusije je kazao da građani ne bi trebalo da osete posebno opterećenje zbog situacije sa gorivom i dodao da je važno da i nezavisne benzinske stanice dobijaju potrebne količine goriva. Potpredsednik ruske vlade Aleksandar Novak rekao je da se situacija na tržištu goriva delimično stabilizovala, ali da i dalje ostaje složena.

Prema njegovim rečima, potražnja je povećana za oko trećinu. Novak je naveo da će Rusija ovog meseca početi da uvozi gorivo iz drugih zemalja, kao i da je uvedena potpuna zabrana izvoza dizela.

"To će omogućiti povećanje isporuka na domaće tržište", rekao je on.

Dodao je da je vlada sa kompanijom Ruske železnice dogovorila mogućnost popusta na železničke tarife kako bi se stvorili ekonomski uslovi za uvoz goriva. Putin je naložio da mu on i premijer Mihail Mišustin redovno dostavljaju izveštaje o situaciji u ruskom sektoru goriva.

Prema njegovim rečima, poteškoće sa snabdevanjem gorivom povezane su, između ostalog, sa pokušajima protivnika da poremete sezonu godišnjih odmora i stvore "nervoznu atmosferu" u ruskom društvu.