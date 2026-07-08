Prva polovina godine bila je iscrpljujuća za mnoge, ali ovaj mesec donosi novu energiju, optimizam i mogućnosti za napredak.

Astrolog Evan Natanijel Grim (Evan Nathaniel Grim) tvrdi da će se pripadnici ovih znakova „osećati kao da su na vrhu sveta“. Leto donosi pozitivnu energiju, a na nama je da je iskoristimo na najbolji mogući način.

Škorpija

Naporno ste radili, Škorpije, i konačno dolazi trenutak kada će drugi početi da prepoznaju vaš trud. Možda vam nije potrebna potvrda drugih ljudi, ali svakako prija kada neko ceni ono što ste postigli.

„Sada karijeri pristupate iz pozicije obilja, a upravo će vas takav način razmišljanja odvesti na viši nivo uspeha“, objašnjava Grim.

Budite svoji i ne zaboravite da zaslužujete velike stvari. Jul nije vreme da podižete zidove oko sebe, jer biste tako mogli da odbijete pozitivnu energiju koja vam dolazi.

Vodolija

Prema Grimu, krajem meseca očekuje vas snažan pun Mesec u vašem znaku. Iako to možda zvuči pomalo zastrašujuće, zapravo vam ide u korist.

Kada 29. jula pun Mesec zasija u Vodoliji, bićete u stanju da svoje emocije pretočite u kreativnost. Ovo je idealan period da stvorite nešto posebno i ostavite trag.

„Oslobađate se ukočenosti i usvajate razigraniji pogled na život“, kaže astrolog. „To može otvoriti vrata zanimljivim poznanstvima i novim ljubavnim prilikama, naročito kada počne sezona Lava.“

Lav

„Bilo bi čudno da vas nema na ovoj listi“, kaže Grim, „jer se Jupiter sada nalazi u vašem znaku.“

Jul će biti odličan mesec za Lavove, a stvari će postajati još bolje kako leto bude odmicalo i kada 22. jula počne vaša sezona.

Sa Suncem u vašem znaku bićete u centru pažnje, baš onako kako vam odgovara.

Istovremeno, retrogradni Merkur donosi određene izazove i podstiče vas da se suočite sa toksičnim obrascima koji se iznova pojavljuju u vašem životu. To neće biti lako, ali imate dovoljno snage da ih prevaziđete.

Dok je planeta sreće i obilja u Lavu, malo toga može da umanji vaš sjaj. Vaš optimizam i pozitivan duh biće vaša najveća prednost.

Blizanci

U poslednje vreme imali ste utisak da je život zastao, Blizanci, zbog čega ste postali nestrpljivi i nemirni. Kao promenljiv vazdušni znak, teško podnosite rutinu i dugo mirovanje.

Srećom, jul vam donosi upravo ono što vam je nedostajalo. Očekuje vas mnogo više aktivnosti, novih obaveza i prilika da konačno krenete putem kojim želite.

Ne plašite se velikih ciljeva. „Raspoloženi ste za istraživanje, isprobavanje novih stvari, pomeranje sopstvenih granica i takmičenje“, kaže Grim. „Čak i ako usput steknete ponekog protivnika, većina ljudi će vas doživljavati kao duhovitu, šarmantnu i prijatnu osobu kojoj je teško odoleti“, poručuje astrolog, prenosi Your tango.