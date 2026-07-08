Pakistanski spasioci pronašli su u sredu olupinu teretnog aviona Boing tokom dubinske podvodne potrage, 12 časova nakon što je letelica nestala kod obale Karačija. Vlasti su saopštile da je u toku potraga za pet članova posade koji su se nalazili u avionu, prenosi Rojters.

Olupina teretnog aviona Boeing 737 kompanije K2 Airways pronađena je 53 nautičke milje (98 kilometara) južno od luke Ormara, saopštila je Pakistanska uprava za aerodrome.

Pakistanska ratna mornarica i Pakistanska agencija za pomorsku bezbednost angažovale su "različita vazdušna i pomorska sredstva" kako bi pronašle ostatke aviona, navodeći da se operacija potrage za članovima posade nastavlja.

Premijer Pakistana Šehbaz Šarif naredio je vlastima da ubrzaju potragu za 27 godina starim prepravljenim teretnim avionom, koji je nestao iznad Arapskog mora nakon što je prijavio problem sa navigacionim sistemom.

Kompanija K2 Airways, operater aviona, saopštila je da su posadu činila dva pilota, dva inženjera i jedan član pomoćnog osoblja. Vlasti još nisu zvanično objavile njihov status, iako je Šarif izrazio "iskreno saučešće" njihovim porodicama.Avion se srušio u more jugozapadno od Karačija nakon niza naglih promena visine i strmoglavog poslednjeg poniranja, prema podacima servisa za praćenje letova Flightradar24.

Vlasti su pokrenule koordinisanu operaciju traganja i spasavanja na moru preko različitih službi, saopštila je uprava aerodroma. K2 Airways je navela da sarađuje sa Pakistanskom upravom za civilno vazduhoplovstvo i drugim državnim institucijama. Kompanija Boing se još nije oglasila.

Avion je prijavio problem sa navigacionim sistemom u 21.18 časova po pakistanskom standardnom vremenu (16.18 po Griniču), dok je leteo prema Karačiju, saopštila je uprava aerodroma.

Avion naglo gubio visinu

Lokalna kontrola letenja pokušala je da mu pomogne, ali su tri minuta kasnije radarski sistemi pokazali da avion naglo gubi visinu, nakon čega je izgubljena komunikacija, navodi se u saopštenju.

U tom trenutku letelica se nalazila oko 155 nautičkih milja (287 kilometara) zapadno od Karačija.

Poslednji minuti podataka sa Flightradar24 delovali su haotično. Prema tim podacima, avion je izgubio oko 5.000 stopa visine za manje od jednog minuta, zatim se popeo oko 6.000 stopa za 30 sekundi, a potom ušao u katastrofalno poniranje sa visine od 36.550 stopa.

Poslednji poslati podaci pokazivali su da se avion nalazio na visini od oko 1.100 stopa iznad nivoa mora, uz vertikalnu brzinu od minus 22.400 stopa u minuti, odnosno oko 400 kilometara na čas, što predstavlja izuzetno strm i neuobičajen pad.

Nestali avion jedan je od starijih Boingovih modela 737-400, dve generacije starijih od modela 737 MAX, koji je bio predmet velike bezbednosne krize. Avion koristi motore kompanije CFM International, zajedničkog vlasništva kompanija GE Aerospace i Safran.

Avion Boeing 737-400 prvi put je isporučen kao putnički avion ruskoj kompaniji Aeroflot 1999. godine, a 2012. je prepravljen u teretni avion, prema podacima Flightradar24. To je jedini avion u floti K2 Airways i ušao je u službu te kompanije 2024. godine. Prema podacima Flightradar24, njegov prethodni let obavljen je 28. juna.

Ukoliko se potvrdi fatalan ishod nesreće, to bi bio prvi smrtonosni avionski udes u Pakistanu od 2020. godine, kada se avion Airbus A320 kompanije Pakistan International Airlines srušio pre piste u Karačiju, pri čemu je poginulo 97 ljudi.