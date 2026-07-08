"Mi više nikome nećemo biti plen kao što smo bili i ne samo 1999, već i tokom Drugog svetskog rata i tokom mnogih sukoba, pa čak, ako hoćete, i tokom ratova devedesetih", rekao je predsednik Vučić.

"Sve baltičke, skandinavske i zemlje Beneluksa imaju osnovnu primedbu - uvedite sankcije Rusiji. Da ljudima prevedemo, mi poštujemo Ukrajinu, koja nije priznala Kosovo. Nama je prijateljska zemlja Rusija, koja se takođe zalaže za teritorijalnog integriteta. Nastavićemo da gradimo dobre odnose i sa Kijevom i sa Moskvom, ali nećemo da menjamo politiku tako što će neko da vrši pritisak. Teško je biti nezavisan i slobodan u današnjem svetu. Vidite da nije lako ni jednoj Španiji".

"Morate da imate kuraži, volje i želje da se borite za svoju zemlju i da izdržite pritisak koji normalni ljudi ne mogu da ga izdrže. Imaćemo važnih poseta u inostranstvu, dolaziće nam u goste važni ljudi"

"Stopa inflacije je 2,7 u junu, niža nego u EU. Imamo problem, ponovo izbio rat između Amerike i Irana, nažalost bio sam u pravu, jer nije rešen koren problema. Mora neko jasno da pobeđuje da bi došlo do mira. Nama to pravi problem oko cene nafte. Mi sutra moramo da izdvajamo državne pare da bismo držali cenu".

O paketu mera

"Biće ranije, biće svakako u septembru, verujemo sredinom septembra. Verujem da ćemo uspeti još nečim da obradujemo sve građane. Ne mogu do kraja da kažem, ali verujem da ćemo sve punoletne građane da obradujemo, i to ne sredstvima iz budžeta. Još istražujemo".

"Mi moramo da razmišljamo o našim ljudima. Razumemo odluku EU, zahvalan sam Fon der Lajen i Košti. Mi treba da živimo racionalan život".

O Crnoj Gori

Vučić je rekao da se samo Srbima brani pravo na svoj jezik i da se u slučaju izmena crnogorskog ustava, u kojima nema mesta za srpski jezik u toj zemlji, vidi kompletno licemerje Zapada i antisrpska priroda režima u Podgorici.

"Tu vidite kompletno licemerje Zapada, sa jedne strane, i vidite antisrpsku prirodu režima u Podgorici. I svi koji učestvuju u tom režimu su izrazito antisrpski orijentisani, šta god vam govorili, kakva god opravdanja da traže", rekao je Vučić.

Ukazao je da, prema popisu Albanaca u Severnoj Makedoniji ima 25 odsto, a da ne postoji ništa što ćete videti u Severnoj Makedoniji a da ne piše i na albanskom jeziku.

"Neću da govorim o pomilovanju za one teroriste i za sve druge koji su posle ušli u vladu i sve drugo", dodao je Vučić.

On je istakao da se vidi da je nešto jedino i uvek samo Srbima zabranjeno jer, kako je rekao, mora da se smanjuje srpski uticaj.

"Zato što je srpski uticaj, tobože, jednak ruskom uticaju, tobože, jednako, kako oni to kažu, malignim ili ne znam kako već, zloćudnim uticajima", rekao je Vučić.

O napadu blokadera na penzionere

Vučić je rekao da su uvrede koje su blokaderi izrekli na račun penzionera odvratne parole koje izazivaju podele u društvu.

"To su odvratne fašističke parole koje slušate, i one koje su tobože "kao vesti", a u stvari pozivaju građane na podele u društvu. Ja pozivam ljude da ne prihvataju takve podele. Svi građani su potpuno jednaki. I mi želimo, baš ono što smo i rekli, i o čemu sam govorio, ovo nema veze sa političkim strankama, ovo govorim ka"o predsednik: želimo ujedinjenu Srbiju. Želimo i decu i mlade ljude i sredovečne ljude i stare ljude, da svi sede za istim stolom, da razgovaraju. Nekada će drugačije da misle, nekada će jednako da misle. Ali da vi želite da govorite kao što ste slušali od jedne istaknute umetnice koja je tražila oduzimanje prava glasa penzionerima, i našim najstarijima, koja podržava blokadersku listu, a ceo život plaćena od države..."

O izborima

"I prošli put su tražili, uvek su tražili, insistirali i ja uvažavam molbe i opozicionih stranaka i svih drugih, da to budu razdvojeni izbori, da bi imali i više prilika i da ljudi na različite načine donose odluke", kazao je Vučić odgovarajući na pitanje da li će parlamentarni i predsednički izbori biti održani istovremeno.

Kako je rekao, verovatno će u avgustu ili u septembru biti doneta odluka o raspisivanju izbora.

"Dakle, ti izbori mogu da budu ili u oktobru ili u novembru, to je to, najverovatnije prvo parlamentarni, zatim predsednički", kazao je predsednik Vučić.

O platformi "Ko si bre ti"

Predsednik je najavio je da će platforma "Ko si bre ti" biti pokrenuta u petak, ističući da nije reč o stranačkom projektu, već o mehanizmu koji treba da omogući građanima da prijavljuju nepravilnosti i zloupotrebe. Naveo je da su se već pojavile lažne verzije platforme, koje su, kako je rekao, napravljene u političke svrhe.

"Neki su već falsifikovali, lažirali, pravili svoje platforme ne bi li politički odgovarali. Ovo nije nešto što ima veze sa političkim partijama. Ovo ima veze sa celom državom", istakao je predsednik.