„Rukovaće se jedni sa drugima. Bacaće Zelenskog kao lopticu za ping-pong boje kaki, ​​koristeći ga u svoju korist. Sve, kao što je uobičajeno“, rekla je ona za Sputnjik radio.

Zapad će iza kulisa pokrenuti pitanje terorizma

Istovremeno, izrazila je uverenje da će Zapad iza kulisa pokrenuti pitanje kijevskog terorizma.



„Terorističko čudovište, koje je negovao i odgajio kolektivni Zapad, stići će i do njih. Već je stiglo do njih, do ovog entiteta koji se zove Kneževina Monako“, dodala je.



Oni koji su ih (kijevski režim) rukom hranili sada ne vide tu ruku jer je ugrižena i deo joj je već otkinut, zaključila je Zaharova.

Prethodno je ukrajinska nacionalna policija saopštila da je oficir Glavne obaveštajne uprave Ukrajine priznao ubistvo žene osumnjičene za pokušaj ubistva biznismena Vadima Jermolajeva u Monaku.

Zločin je počinio zajedno sa bivšim pripadnikom organa reda, ističe se u saopštenju.