"Konstantinovka, čijim se utvrđenjem hvalio kijevski režim, oslobođena je. Kako je samo Zelenski grozničavo punio uši Zapada o navodnim uspesima na frontu da bi još novca izvukao i održao se na površini", rekla je ona, prenosi Sputnjik.



Zaharova je podsetila na reči ruskog predsednika Vladimira Putina upućene ruskim vojnicima u zoni SVO: „Radite, braćo“:



„I braća nisu izneverila.“



Podsetimo, Putin je u petak rekao da zauzimanje Konstantinovke predstavlja prvu, ali veoma važnu etapu u uništavanju ukrajinskih snaga koje drže slavjansko-kramatorsko utvrđeno područje.

„Zauzimanje Konstantinovke je samo prva, ali veoma važna etapa u uništavanju formacija Oružanih snaga Ukrajine koje još drže slavjansko-kramatorsko-konstantinovsko utvrđeno područje, gde je protivnik izgradio duboko ešalonirani sistem fortifikacionih objekata, pretvorivši Slavjansk, Kramatorsk, Družkovku i Konstantinovku u jedinstveni odbrambeni čvor“, rekao je Putin.