Aleksandar Sirski saopštio je da je obišao jedinice raspoređene na najugroženijim delovima fronta, gde je razgovarao sa komandantima brigada, jurišnih pukova i jedinica bespilotnih sistema.

Kako prenosi Ukrinform, tema sastanka bila je trenutna situacija na terenu, kao i potrebe za dodatnim naoružanjem i municijom.

Izdata nova naređenja

Sirski je naveo da ruske snage nastavljaju napredovanje i pojačavaju pritisak na pojedinim sektorima fronta.

Posle razgovora sa komandantima, kako je rekao, izdao je nova naređenja i usaglasio naredne korake koji bi trebalo da doprinesu poboljšanju operativne situacije.

Obilasci vrhovnog komandanta najugroženijih sektora fronta obično ukazuju na pojačanu pažnju vojnog vrha prema područjima na kojima se vode intenzivne borbe.

Borbe na više delova ukrajinskog fronta nastavljaju se visokim intenzitetom, dok obe strane gotovo svakodnevno iznose tvrdnje o promenama na terenu i novim vojnim aktivnostima koje je teško nezavisno potvrditi.

Izvor: Ukrinform