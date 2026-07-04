Voditeljka Pink televizije, Jovana Jeremić, trenutno uživa u ljubavi sa bokserom Milošem Stojanovićem Tigrom.

Oni su nedavno bili na odmoru u Italiji, gde su se osamili i uživali, a voditeljka je sada otvoreno progovorila o intimnim odnosima.

- Odnos više od dva puta nedeljno kod žene jača imunitet, poboljšava zdravlje srca, smanjuje stres i anksioznost, jača karlično dno i poboljšava san, otkriva istraživanje - piše u objavi koju je Jovana Jeremić javno prikazala.

Ognjen progovorio o Jovani

Voditelj "Pinkovih zvezda", Ognjen Amidžić, je na kraju sezone ovog muzičkog takmičenja progovorio o nastavku i narednom ciklusu.

Na iznenađenje brojnih ljubitelja ovog programa Ognjen je nagovestio velike promene u narednoj sezoni.

- Biće mnogo promena što se tiče pravila, ali očekujem dosta osveženja. Ne znam za žiri, nemam takve informacije, mislim da će ostati isti sastav. Mislim da je to super, Dragomir Despić Desingerica je predstavnik nove generacije, njegov fazon, stil i rečnik su drugačiji, a to je Zorici Brunclik potpuno strano - rekao je on.

Kako se u poslednje vreme aktivno priča o dolasku Jovane Jeremić u ovaj format, svoj komentar je dao i Ognjen.

- Što se mene tiče, nema problema, ako bi imala šta da radi u ovoj postavci, okej. Ipak žiri treba da ostane strogo iz sveta muzike kako bi to dalo određeni kredibilitet takmičenju - rekao nam je Amidžić.

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