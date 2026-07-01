Portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izložila je danas uslove za normalizaciju odnosa Moskve sa Evropskom unijom i istakla da Brisel prvenstveno mora da "napusti svoju agresivnu antirusku politiku".

Zaharova je napomenula da Moskva uzima u obzir agresivnu antirusku politiku Zapada u svom dugoročnom planiranju, prenosi Sputnjik

„Odbacivanje ove politike je neophodan, ali ne i dovoljan uslov za stabilizaciju odnosa sa Evropskom unijom. U praktičnom smislu, to znači da Brisel i druge evropske prestonice moraju da prekinu bilo kakve neprijateljske akcije protiv naše zemlje, uključujući pokušaje mešanja u naše unutrašnje poslove i podrivanja socijalne i ekonomske stabilnosti. Moraju da preispitaju svoju antirusku politiku i, naravno, svoju retoriku, jer se već nedeljama bore protiv 'govora mržnje'“, rekla je ona na konferenciji za novinare.

Prema njenim rečima, ovo su upravo uslovi za početak normalizacije ili barem stabilizacije odnosa sa Evropskom unijom, navodi Sputnjik.