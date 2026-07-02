Pozivajući se na izvore bliske obema stranama sastanka, Ukrajinska pravda piše da je formalni povod za pozivanje Zalužnog u Kijev bila priprema ostavke britanskog premijera Kira Starmera. Ujedinjeno Kraljevstvo je strateški partner Ukrajine, pa je prvi deo sastanka licem u lice početkom prošle nedelje između predsednika Zelenskog i ambasadora Zalužnog bio posvećen razgovoru o situaciji u Londonu i njenim mogućim posledicama po ukrajinsko-britanske odnose.

Izvori su naveli da je razgovor potom prešao na temu predsedničkih izbora.

Prema navodima izvora, Zelenski je rekao da su dešavanja na frontu u poslednje vreme povoljna, društvo je prilično ujedinjeno i zato se otvorio prozor mogućnosti za održavanje izbora.

Istovremeno, navodno je upozorio da je najvažnije izbeći nove unutrašnje podele u zemlji, zbog čega treba sprečiti direktan politički sukob između njega i Zalužnog.

Prema izvorima Ukrajinske pravde, ukrajinski predsednik je zatim direktno pitao bivšeg vhovnog komandanta: „Ako se izbori održe na jesen, da li ćeš se kandidovati?“

Isti izvori navode da je dobio jasan odgovor: „Da. Hoću.“

Ukrajinska pravda navodi da je nakon toga razgovor nastavljen još neko vreme, ali da Zelenski nije ponudio Zalužnom nijednu opciju za buduću karijeru. Pozivajući se na izvore iz vlasti, portal navodi da je kabinet predsednika bio je spreman da razgovara ne samo o diplomatskim funkcijama, već praktično o bilo kojoj državnoj poziciji, uključujući čak i mesto premijera.

Prema izvorima, Zalužni je, sa svoje strane, pokušao da objasni svoj stav, rekavši da nikada nije težio političkoj karijeri, ali da mnogi ljudi polažu nade u njega i da ne bi mogao da objasni zašto bi trebalo da ignoriše to poverenje. Navodi se da su se ukrajinski predsednik i biši vrhovni komandant rukovali pre nego što su napustili sastanak.

Tokom boravka u Kijevu, Zalužni se sastao i sa Rustemom Umerovom, sekretarom Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine, i Davidom Arahamijom, liderom stranke „Sluga naroda“.

U tekstu se navodi da su mu oni ponovili suštinski iste argumente: mogući društveni raskol, opasnost od previše konfrontacione kampanje i rizici po državu. Odgovor Zalužnog se navodno nije promenio. Nakon toga, kako se navodi, čak i najiskusnijim pregovaračima u kabinetu predsednika ponestalo je argumenata, ali su pri odlasku ipak pitali Zalužnog: ‘Hajde, samo razmisli još jednom’“.

U članku se navodi da je nakon odlaska Zalužnog iz Kijeva postalo jasno da je letnji pokušaj kabineta predsednika da ponovo pokrene politički proces i organizuje izbore na jesen naišao na ozbiljnu prepreku.