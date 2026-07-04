Najvažnije:

  • Kineski ambasador u Berlinu pozvan je na hitan razgovor povodom medijskih izveštaja da se ruski vojnici obučavaju u Kini.
  • Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je u petak da su njegove snage u potpunosti preuzele kontrolu nad Konstantinovkom u istočnoj Ukrajini.
  • U masovnom napadu ruskom klizećom bombom na centar severnog ukrajinskog grada Sumija u petak, poginulo je najmanje četvoro ljudi.
  • Ukrajina traži načine da smanji tenzije sa Varšavom, izjavio je u petak poljski premijer Donald Tusk.
  • Predsednik Litvanije izjavio je u petak da njegova zemlja želi da bude uključena u sistem zapadnog nuklearnog odvraćanja usmerenog protiv Rusije.

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Sankt Peterburg pogođen masovnim napadom ukrajinskih dronova

Sankt Peterburg je jutros pogođen napadom ukrajinskih dronova velikih razmera, a sistemi protivvazdušne odbrane su aktivni, izjavio je guverner grada Aleksandar Beglov.

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Vlasti su savetovale stanovnicima Sankt Peterburga da ostanu u zatvorenom prostoru i da izbegavaju izlazak napolje dok se upozorenje na dronove ne ukine.

Mogući su prekidi u mobilnom internetu, saopštile su ruske vlasti, prenosi agencija RIA Novosti. Ukupnp 67 dronova su uništile ruske snage protivvazdušne odbrane iznad Lenjingradske oblasti, saopštio je guverner Aleksandar Drozdenko.

Putin: Zauzimanje Konstantinovke veoma važna etapa

Zauzimanje Konstantinovke predstavlja prvu, ali veoma važnu etapu u uništavanju ukrajinskih snaga koje drže slavjansko-kramatorsko utvrđeno područje, izjavio je danas predsednik Rusije Vladimir Putin.

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On je tokom savetovanja u komandnom punktu Združene grupacije vojske rekao da je bezbednosna zona duž pograničnih područja sa Ukrajinom poslednjih meseci značajno proširena, kao i da se njeno formiranje planski nastavlja u Harkovskoj, Sumskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti.

Putin je dodao da se bezbednosna zona duž granice sa Ukrajinom formira na, kako je naveo, istorijski ruskoj teritoriji, kao i da će ona biti proširena zbog napada ukrajinskih snaga na civilnu infrastrukturu u Rusiji, preneo je Sputnjik.

Četiri osobe poginule u ruskom napadu na Sumi

Najmanje četiri osobe su poginule, uključujući jedno dete, a nekoliko je povređeno kada je ruska avio bomba pogodila jednu od centralnih ulica ukrajinskog grada Sumi, objavio je danas šef Oblasne vojne uprave regiona Sumi Oleg Grigorov.

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Kako je naveo na Telegramu, epicentar udara bili su soliter, prodavnica i put, gde je bilo mnogo ljudi i dece, prenosi Ukrinform. Prema njegovim rečima, trinaestogodišnje dete koje je bilo u teškom stanju, u bolnici je podleglo povredama.

U ovom trenutku, kako je naveo Grigorov, hospitalizovano je 20 ljudi od kojih je polovina zadobila teške povrede.

Peskov: Rusija preuzela potpunu kontrolu nad Konstatinovkom

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da su ruske oružane snage u potpunosti su preuzele kontrolu nad gradom Konstantinovka u Donjeckoj oblasti na istoku Ukrajine. Peskov je ocenio da zauzimanje Konstantinovke predstavlja prvu, ali veoma važnu fazu u preuzimanju slavjansko-kramatorskog odbrambenog čvora ukrajinskih snaga, prenosi Sputnjik.

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On je dodao da je taj sistem odbrane ranije bio poznat kao slavjansko-kramatorsko-konstantinovski odbrambeni čvor. „Sada je Konstantinovka, ovaj važan grad, u potpunosti prešla pod našu kontrolu“, istakao je Peskov. Peskov je dodao da je predsednik Rusije Vladimir Putin naložio da se učini sve kako bi bili evakuisani civili koji su ostali u gradu.

Sibiha predložio Sikorskom paket mera za smanjenje tenzija između

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha je tokom sastanka u Varšavi sa svojim poljskim kolegom Radoslavom Sikorskim predložio paket anti-kriznih mera za smanjenje tenzija u bilateralnim odnosima.

“Poljska je od vitalnog značaja za Ukrajinu, baš kao što je i Ukrajina za Poljsku. Imamo zajedničkog neprijatelja, Rusiju, i zajednički izazov, a to je ruska agresija”, naveo je Sibiha na društvenoj mreži X. On je dodao da je tokom sastanka predložio paket mera radi ublažavanja tenzija u ukrajinsko-poljskim odnosima, prenela je danas agencija Ukrinform.

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