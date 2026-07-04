Portparol nemačkog Ministarstva spoljnih poslova saopštio je da je Berlin pozvao kineskog ambasadora na hitne razgovore zbog izveštaja o navodnoj obuci ruskih vojnika.

Kako prenosi Rojters, nemačka strana smatra da svaka pomoć koja Rusiji omogućava nastavak rata u Ukrajini predstavlja i bezbednosni izazov za Evropu.

– Sve što omogućava Rusiji da nastavi svoj agresivni rat protiv Ukrajine takođe ugrožava našu bezbednost. Shodno tome, odlučna i rastuća podrška Kine brutalnom agresivnom ratu Rusije direktno utiče na našu bezbednost – izjavio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Nemačke.

Reuters objavio tvrdnje, Kina ih odbacuje

Rojters je ranije objavio da je Kina prošle godine navodno tajno obučavala ruske vojnike, uz, kako se navodi, lično odobrenje ministra odbrane Rusije.

Kineska ambasada je ranije odbacila te tvrdnje, ocenjujući da su optužbe neosnovane.

Novi navodi dodatno povećavaju diplomatske tenzije između Berlina i Pekinga. Za sada nije objavljen dokaz koji bi nezavisno potvrdio tvrdnje o navodnoj obuci ruskih vojnika, dok Kina ostaje pri stavu da su optužbe bez osnova.

Odnosi između zapadnih zemalja i Kine poslednjih godina sve su složeniji zbog rata u Ukrajini. Dok evropske države pozivaju Peking da ne pruža podršku Moskvi, kineske vlasti odbacuju optužbe da učestvuju u ruskim vojnim aktivnostima.

Izvor: Tanjug, Reuters