Prema njegovim rečima, 2022. godina kada je Zelenskom dodelio odlikovanje postojali su argumenti za to.

- Danas, na žalost, ima osnova za oduzimanje te nagrade. Odbacujem veličanje ratnih zločinaca koji su ubijali Poljake, Jevreje, Čehe ili Slovake - rekao je on, prenosi Sputnjik.

Portal podseća da su, prema rečima poslanika Indržiha Rajhla, poslanici češke stranke SPD pokrenuli inicijativu za oduzimanje Ordena belog lava Volodimiru Zelenskom zbog, kako su naveli, veličanja Ukrajinske ustaničke armije (UPA).

- Predlog naše poslaničke grupe povezan je sa nedavnom sličnom inicijativom u Poljskoj, gde je predsednik Karol Navrocki iz istog razloga oduzeo Zelenskom najviše državno odlikovanje – Orden belog orla. Taj predlog dobio je podršku i predstavnika vlasti i opozicije, kao i bivšeg predsednika Leha Valense. Nadam se da će i naša inicijativa dobiti sličnu podršku - rekao je Rajhl.

BONUS VIDEO