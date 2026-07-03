Ruske oružane snage oslobodile su Konstantinovku u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR), saopštio je portparol predsednika Dmitrij Peskov.



„Glavna vest je da je Konstantinovka potpuno zauzeta“, rekao je.

Portparol Kremlja je naglasio da je to postignuto zahvaljujući herojstvu ruskih trupa. Strateška inicijativa u zoni SVO je u potpunosti na njima.

„Prema rečima predsednika, u toku je i planirano stvaranje bezbednosne zone u Harkovskoj i Sumskoj oblasti. Od početka godine oslobođeno je 133 naselja“, dodao je Peskov.

Prema rečima Rezvija, komandanta bataljona 1442. motorizovanog puka Južne grupe, da bi ušla u Kostjantinovku, vojska je savladala sistem prepreka – uporišta i ograde od bodljikave žice – koje su ukrajinske oružane snage gradile godinama. Ruske oružane snage prate militante koji se predaju iz grada.

Grad se nalazi na severu DNR, 55 kilometara od Donjecka. Igra ključnu ulogu u snabdevanju ukrajinskih oružanih snaga u aglomeraciji Kramatorsk-Slovjansk, jer se u njemu nalazi važno železničko tranzitno čvorište.